20-jarige Belg kreeg bij Lierse geen kansen en scoort nu aan lopende band in Nederland

Luca Maiorano kreeg bij Lierse weinig kansen. Bij het beloftenteam kon hij zich amper in de kijker spelen, waardoor hij besloot elders zijn geluk te beproeven. Die beslissing lijkt stilaan zijn vruchten af te werpen.

Bij Roda JC in Nederland maakt de 20-jarige aanvaller momenteel indruk tijdens de voorbereiding. In het oefenduel tegen Alemannia Aachen (2-0) scoorde Maiorano opnieuw. Dat betekent dat hij in alle oefenwedstrijden tot dusver tot scoren kwam. Met zes doelpunten en drie assists in vier wedstrijden toont hij zich bijzonder efficiënt en beslissend.

Trainer Kevin van Dessel is gecharmeerd door zijn energie en neus voor doelpunten. “De eerste twee acties lukken, bij de derde scoort Luca ook nog en daarna zie je dat hij in de overdrive gaat en een beetje gaat zweven. Dat is helemaal niet erg.” Van Dessel ziet duidelijk potentieel in de jonge aanvaller.

Maiorano zelf blijft ambitieus. “Ik ben hier nu drie seizoenen en zie wel waar het eindigt na deze voorbereiding. Als ik mijn statistieken goed houd, dan ben ik ervan overtuigd dat er kansen liggen. En die moet ik dan pakken.”

De Belgische aanvaller behoort tot de groep jonge spelers die zich willen tonen onder de nieuwe trainer. Zijn prestaties zetten hem nu al in polepositie om straks ook in de Keuken Kampioen Divisie minuten te maken.

Waar hij bij Lierse uit beeld verdween, lijkt Maiorano bij Roda JC bezig aan een opvallende wederopstanding. Als hij dit niveau aanhoudt, zal het moeilijk worden om hem nog over het hoofd te zien.