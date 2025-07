Rudi Garcia zal het graag zien gebeuren: verdediger Rode Duivels staat voor toptransfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Koni De Winter staat voor een mogelijke toptransfer binnen de Serie A. De Belgische verdediger van Genoa, die vorig seizoen een sterk debuutjaar beleefde, heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Inter Milaan.

De Champions League-finalist is alvast overtuigd van zijn kwaliteiten, maar moet eerst financiële ruimte creëren vooraleer het effectief kan toeslaan. Genoa vraagt naar verluidt 25 miljoen euro voor De Winter, inclusief bonussen. Inter is bereid om dicht in de buurt van dat bedrag te komen, maar pas nadat het zelf spelers heeft verkocht.

Namen zoals Francesco Acerbi, Benjamin Pavard en Yann Bisseck circuleren als mogelijke vertrekkers om ruimte vrij te maken op het loon- én transferbudget.

Aan persoonlijke voorwaarden zal het alvast niet liggen: Inter en De Winter zouden al een mondeling akkoord bereikt hebben over een meerjarig contract. De Rode Duivel zou een belangrijke rol krijgen in de toekomstvisie van de club, waar men blijft verjongen in de defensie. De Winter zelf zou de voorkeur geven aan Inter boven buitenlandse opties.

Onder meer Tottenham Hotspur toonde ook interesse in de Belgische verdediger, maar De Winter zou het Serie A-project aantrekkelijker vinden. In Milaan ziet hij bovendien meer speelkansen op korte termijn én de kans om op het hoogste Europese podium te spelen.

De Winter maakte het voorbije seizoen indruk bij Genoa. Hij was een vaste waarde in de defensie en liet zich opmerken met zijn fysieke présence, rust aan de bal en slimme positionering. Die evolutie bleef ook bondscoach Rudi Garcia niet onopgemerkt, die hem al enkele keren selecteerde voor de Rode Duivels.