Details onthuld: kapitein Union SG gaat hallucinant loon verdienen bij deze club

Anthony Moris, doelman en kapitein van Union Saint-Gilloise, staat op het punt de club te verlaten. De 35-jarige Luxemburger onderhandelt met Al Khaleej uit Saudi-Arabië over een lucratieve transfer.

Zijn club gaf hem officieel de toestemming om gesprekken aan te gaan en liet weten dat hij daardoor het oefenduel tegen Feyenoord mist. De Saudische club biedt Moris een contract van twee jaar met een optie op een derde seizoen. Financieel zou de overstap een flinke stap vooruit zijn: volgens bronnen kan de doelman tot tien keer meer verdienen dan zijn huidige loon bij Union.

Voor Moris zou het vertrek het sluitstuk vormen van een opmerkelijke periode in Brussel. Hij streek in 2020 neer bij Union toen de club nog in 1B speelde. Sindsdien groeide hij uit tot een sleutelfiguur in het sprookje dat leidde tot promotie, een bekerwinst in 2024 en de landstitel in 2025.

Met zijn 232 wedstrijden en 81 clean sheets is Moris één van de uithangborden van het succesverhaal van Union. Zijn leiderschap en ervaring waren onmisbaar in de opmars van de club naar de Belgische top.

De Luxemburgse international (72 caps) heeft nog een contract tot juni 2026, maar de deal met Al Khaleej lijkt snel rond te komen. Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri wordt de overgang begin volgende week afgerond.

Voor Union betekent het vertrek van Moris een stevige aderlating, zowel sportief als emotioneel. De club zal nu moeten uitkijken naar een waardige opvolger onder de lat, terwijl Moris aan een nieuw hoofdstuk begint in de Saudi Pro League.