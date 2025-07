Anderlecht houdt hart vast: Coosemans komt zelf met update over blessure

De stage in het Nederlandse Renesse zit erop voor Anderlecht, en die werd afgesloten met een dubbele oefenpartij. In de namiddag versloeg een B-elftal probleemloos FC Dordrecht met 5-0, terwijl het eerder op de dag tegen het sterkere Rakow Czestochowa slechts een gelijkspel werd (2-2).

Vooral het duel tegen Rakow bood nuttige inzichten voor coach Besnik Hasi, die grotendeels zijn potentiële basisploeg tussen de lijnen bracht. De intensieve stage liet zich voelen: Paars-Wit toonde bij momenten frisheid in de aanval, maar ook slordigheid in balbezit. Het is duidelijk dat er nog stappen moeten worden gezet.

Toch ging tijdens die eerste wedstrijd de meeste aandacht naar een blessuregeval. Doelman Mads Kikkenborg stond in het doel tegen Rakow, maar tijdens de wedstrijd kreeg ook Colin Coosemans speelkansen. Die moest echter nog voor rust naar de kant met een blessure.

Coosemans voelde plots iets trekken in zijn quadriceps en besloot uit voorzorg niet verder te spelen. Hij werd vervangen door de jonge Timon Vanhoutte. Het incident zorgde voor bezorgde blikken, aangezien Coosemans een belangrijke figuur is binnen de kleedkamer van Anderlecht.

Toch kwam er nadien snel geruststellend nieuws van de doelman zelf. “Ik voelde iets trekken in mijn quadriceps, dan is het beter om meteen te stoppen", zei hij bij Het Laatste Nieuws. “Door het kleine bed heb ik slecht geslapen en het was een intensieve trainingsweek. Maar ik verwacht niet dat het ernstig is.”

Begin deze week volgt een medische evaluatie om de precieze ernst van de blessure vast te stellen. Als alles meezit, kan Coosemans snel weer aansluiten. Voor Anderlecht, dat zich stilaan voorbereidt op het nieuwe seizoen, zou dat een opluchting betekenen.