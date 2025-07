FIFA-baas Infantino op ramkoers met UEFA: zorgen om Champions League

De relatie tussen UEFA en FIFA staat opnieuw onder druk. Tijdens het voorbije WK voor clubs in de Verenigde Staten stuurde de Europese voetbalbond opvallend geen vertegenwoordiging. Terwijl andere confederaties wél present tekenden, schitterde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin door afwezigheid.

Dat is opmerkelijk, aangezien hij als UEFA-baas automatisch ook vicevoorzitter is van FIFA. Die afwezigheid lijkt allesbehalve toevallig. Binnen UEFA groeit de bezorgdheid over de plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die sprak in New York openlijk over een mogelijke uitbreiding van het WK voor clubs en weerlegde niet het idee om het toernooi voortaan om de twee jaar te organiseren. Zulke plannen kunnen de Champions League onder druk zetten, zo vreest men bij UEFA.

Infantino benadrukte op zijn persconferentie de commerciële waarde van het toernooi. Met een gemiddelde opbrengst van 33 miljoen euro per wedstrijd noemde hij het WK voor clubs zelfs “de meest lucratieve clubcompetitie ter wereld”. Hij droomt van deelnames van topclubs als Manchester United, FC Barcelona of Milan, maar die ambities stoten in Europa op weerstand.

De spanning liep nog verder op toen FIFA in een mail vroeg waarom UEFA afwezig was in de VS. De reactie van een UEFA-vertegenwoordiger was scherp: “Het is jullie misschien ontgaan, maar hier is een Europees Kampioenschap voor vrouwen aan de gang.” Een opmerkelijke repliek, aangezien Ceferin zelf maar één EK-wedstrijd bijwoonde.

Op sociale media zweeg UEFA volledig over het WK voor clubs, in tegenstelling tot andere voetbalbonden zoals de Zuid-Amerikaanse CONMEBOL, die zich wél betrokken toonde. De afstand tussen beide organisaties lijkt daarmee alleen maar groter te worden.

De strubbelingen tussen FIFA en UEFA zijn niet nieuw. In mei verliet het UEFA-bestuur nog vroegtijdig het FIFA-congres in Paraguay, uit onvrede over het laattijdig verschijnen van Infantino die een onderhoud had met Donald Trump. In Europa leeft het vermoeden dat FIFA de macht van UEFA wil breken, zeker nu de Champions League en het EK dubbel zoveel winst opleveren als eender welk FIFA-toernooi.