TV Vlaanderen heeft slecht nieuws over JPL-aanbod op zenders: "Moeten democratische prijzen kunnen blijven aanbieden"

Voor wie ook volgend seizoen het Belgisch voetbal via TV Vlaanderen wil volgen, is er slecht nieuws. Vanaf 15 juli verdwijnen de DAZN-kanalen uit het zenderaanbod van de provider. Daarmee dreigt de Jupiler Pro League bij TV Vlaanderen uit beeld te verdwijnen.

Het huidige contract tussen TV Vlaanderen en sportzender DAZN loopt officieel af op 15 juli 2025. Tot die datum zijn DAZN 1, 2 en 3 nog beschikbaar, maar daarna wordt het stil op die zenders. Net daar werden tot nu toe alle matchen uit de Jupiler Pro League live uitgezonden, zowel via televisie als via smartphone, tablet of computer.

Toch klinkt er nog een sprankeltje hoop uit het kamp van TV Vlaanderen. “We zijn momenteel volop in onderhandeling met DAZN over een eventuele verlenging van de overeenkomst", laat de provider weten. “Het is voor ons belangrijk om de huidige zenders aan democratische prijzen te kunnen blijven aanbieden.”

De onzekerheid beperkt zich overigens niet tot TV Vlaanderen. Ook Proximus en Telenet hebben nog geen akkoord met DAZN over de nieuwe uitzendrechten. Dat betekent dat het Belgische clubvoetbal komend seizoen voorlopig nergens via de traditionele tv-aanbieders te bekijken is.

Wie zeker wil zijn van toegang tot de wedstrijden, zal rechtstreeks moeten aankloppen bij DAZN. De streamingdienst biedt alle duels uit de Jupiler Pro League zelf aan via zijn eigen app en website, al dan niet via een apart abonnement.

De eerste grote afspraak komt er al snel aan. De Supercup tussen kampioen Union Saint-Gilloise en bekerwinnaar Club Brugge wordt op zondag 20 juli uitgezonden. Wie dat duel wil volgen, kan dat zelfs gratis doen via de platformen van DAZN.