Kompany krijgt ferme kritiek van Bayern-icoon: "Dat zijn geen koekenbakkers hé"

Vincent Kompany mag dan wel lof krijgen voor het sportieve herstel dat hij bij Bayern München heeft ingezet, niet iedereen is het eens met zijn keuzes. Oud-Bayern-verdediger Markus Babbel vindt dat de trainer te weinig vertrouwen toonde in de jeugd tijdens het WK voor clubs.

“Zo’n toernooi is net het moment om jongeren een kans te geven", klonk het. Babbel, die zelf meer dan 250 wedstrijden speelde voor Bayern en 51 keer uitkwam voor Duitsland, sprak duidelijke taal bij de Duitse zender Sport.de. Vooral in de wedstrijd tegen Auckland vond hij het onbegrijpelijk dat Kompany geen jongeren opstelde. “Als je hen zelfs dan niet laat spelen, wanneer dan wel?”

De analist verwees expliciet naar Lennart Karl (17), Jonah Kusi-Asare (18) en Adam Aznou (19). Die drie kregen samen amper 53 minuten speeltijd in het toernooi. “We hebben het hier niet over koekenbakkers. Dit zijn toptalenten. De beste van Duitsland, misschien zelfs van Europa", aldus Babbel.

Volgens hem is er ook een bredere verantwoordelijkheid. “Bayern pompt miljoenen in zijn jeugdopleiding. Als daar dan niets van terugkomt in het eerste elftal, ligt dat niet aan de spelers. Je hebt een coach nodig met lef. Iemand die durft kiezen voor jong geweld. Kompany deed dat niet.”

Toch erkent Babbel dat Kompany op andere vlakken indruk maakte. Na woelige jaren onder Nagelsmann en Tuchel bracht de Belg opnieuw stabiliteit. “Hij heeft rust gebracht in de club en meteen ook de titel gewonnen. Dat is sterk werk, daar mag je niet blind voor zijn", besloot hij genuanceerd.

De kritiek van Babbel past binnen een bredere discussie bij Bayern over de rol van de jeugd. Of Kompany er in de toekomst meer op zal inzetten, blijft afwachten. Maar de druk vanuit het clubverleden is alvast voelbaar.