Slecht nieuws voor Club Brugge: bedrijf van ex-Anderlecht-speler vraagt faillissement aan

Demy De Zeeuw, voormalig speler van Anderlecht, heeft slecht nieuws te verwerken. Zijn kledingmerk BALR., dat ooit hip en invloedrijk was in de voetbalwereld, heeft een faillissementsaanvraag ingediend. Dat liet het Nederlandse lifestylebedrijf maandag zelf weten.

De Zeeuw richtte BALR. op in 2013 samen met enkele zakenpartners. De naam van het merk werd snel populair onder jonge voetballers en influencers, mede dankzij het stoere imago en het slimme gebruik van sociale media.

Ook in België wist BALR. voet aan de grond te krijgen, onder meer via een samenwerking met Club Brugge. Toch kwam het merk de afgelopen jaren in zwaar weer terecht.

Volgens het management zijn stijgende kosten, dalende verkoopcijfers en schulden die dateren van tijdens de coronapandemie de belangrijkste oorzaken van het faillissement. "We hebben alles geprobeerd om dit te voorkomen," klinkt het in een mededeling.

BALR. was niet alleen een kledingmerk, maar ook een levensstijl met dure campagnes, samenwerkingen met voetballers en pop-upstores in Europese modesteden.

De aandacht van de oprichters verschuift nu naar andere projecten. Volgens de aandeelhouders willen ze hun energie voortaan steken in de verdere uitbouw van het populaire voetbalplatform 433, dat miljoenen volgers telt op sociale media en wereldwijd een jong publiek bereikt.