🎥 Ilias Sebaoui scoort (met pareltje) in derde opeenvolgende thuiswedstrijd: "Meer dan een sprookje"

Beerschot verloor vrijdag in eigen huis met 2-3 van Charleroi na twee late treffers van de Zebra's. Bij Beerschot was de jonge Ilias Sebaoui andermaal een van de schaarse lichtpunten.

Ilias Sebaoui (20) wiste halfweg de eerste helft de openingstreffer van Bayo uit. Dat deed het jeugdproduct van Beerschot door de bal fraai buitenkant rechts in de bovenhoek te deponeren. "Dit is meer dan een sprookje" zei Eleven Sports-commentator Aster Nzeyimana over de jonge Belg.

Het was voor Sebaoui alweer de derde opeenvolgende thuiswedstrijd waarin hij tot scoren kwam. Met zijn drie competitiedoelpunten hijst Sebaoui zich op gelijke hoogte van Raphael Holzhauser, die vrijdag andermaal op de invallersbank zat. Noubissi, Dom en Shankland voeren de topschutterslijst van de Ratten aan met vier doelpunten.