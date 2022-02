Van Damme roept om solidariteit bij Standard: "Ergere dingen in de wereld momenteel dan u moeten omkleden in de jeugdkleedkamer"

Toch wel vreemd dat Luka Elsner in een match waarin er moet geknokt worden niet voor Joachim Van Damme koos. De middenvelder beseft dat hij met zijn nieuwe ploeg in een heel precaire situatie is beland.

"Helemaal op het einde zo'n doelpunt slikken is heel zuur", zuchtte hij. "Ik vind het zo zonde voor Bodart, zonde dat hem dit nu moet overkomen, want ik ken hem nu zes weken en hij is op en top prof. Wat er in de kleedkamer is gezegd? Goh, het is nu niet het moment om dat te herhalen. Er is wel veel gezegd natuurlijk. Na zo'n match is er veel frustratie."

En Elsner? Voelt die de bui al hangen? "Ik denk niet dat het vandaag aan de trainer lag hé... Het kon ook helemaal anders uitdraaien en dan had je mij die vraag niet gesteld. Waarom hij me niet liet starten? Dat moet je hem vragen. Ik had fysiek nog wat werk, maar ik ben klaar als de trainer me nodig heeft."

Standard moest afwachten wat Seraing zou doen, maar de degradatiestrijd is er wel al. "We gaan ons hier allemaal samen moeten doorslagen. Wat de club deze week allemaal besliste? Kijk, er zijn ergere dingen in de wereld momenteel dan je moeten omkleden in een jeugdkleedkamer. Of een pasta'ke met bolognaise te moeten missen. We hebben niet op strafkamp gezeten. De stand is veel dramatischer dan u moeten omkleden in een kleinere kleedkamer."