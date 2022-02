Buffalo's lopen na zege tegen Standard allemaal naar één man: "We merken dat hij het heel moeilijk heeft"

AA Gent won zondagavond van Standard na een emotionele rollercoaster. Achteraf was er nog een moment dat stevig aangreep. Alle spelers liepen naar Roman Bezus om hem een hart onder de riem te steken.

De Oekraïnse middenvelder van de Buffalo's zit uiteraard ook met zijn gedachten in zijn thuisland. En zijn ploegmaats wilden hem tonen dat ze allemaal achter hem staan. “We dragen deze overwinning op aan Roman, deze zege is voor hem", zei Tarik Tissoudali achteraf.

"We weten dat Roman het erg moeilijk heeft. Je merkt dat hij voortdurend met zijn gsm in de weer is. Ik zou ook niet weten wat er me overkomt als er in mijn vaderland oorlog zou uitbreken en mijn ouders­ daar nog zouden leven.”