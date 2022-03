Analisten erg kritisch: "Laforge en Lardot, dat blijft La La Land" en "Gaat toch in tegen principe VAR?"

De rode kaart voor Vadis Odjidja in Standard - Gent was 'the talk of the town' de voorbije dagen. Overal kwamen ze erop terug.

Ook de uitleg achteraf van het Referee Department deed opnieuw de wenkbrauwen meer dan fronsen. Zo is een ingreep van de VAR om te komen kijken gewettigd, maar zou de ref alsnog geen rood mogen geven. Tegen principes "Die uitleg is er alleen om ons na het seizoen te verblijden met mooie statistieken. Dit komt nu in de kolom met juiste VAR-interventies", aldus Filip Joos streng in Extra Time. Ook Peter Vandenbempt begreep er niets van: "Dit is toch net tegen het principe van de VAR? Dan reken je op een scheidsrechter die ingaat tegen zo'n beslissing, terwijl je normaal toch alleen tussenkomt bij een zekere rode kaart?" La La Land Waarop Joos ook het niveau van de Belgische arbitrage nog eens door de mangel haalde: "Laforge en Lardot, ja ... La la land." City of stars ... mogelijk ook een verwijzing naar Aster, die in The Masked Singer samen met zijn vriendin als 'Robots' het nummer zong enkele weken geleden.