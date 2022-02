Bondsparket heeft beslissing genomen in zaak Vadis Odjidja

Vadis Odjidja werd vlak voor rust uitgesloten in de match tussen Standard en AA Gent. Nu is er ook duidelijkheid over de strafmaat.

Het Bondsparket heeft beslist om niet over te gaan tot vervolging. En dus is de uitsluiting voldoende. Geen schorsing Vadis Odjidja werd op aangeven van de VAR uitgesloten door ref Lardot voor een fout op Tapsoba. Heel veel analisten, spelers en Vanhaezebrouck vonden dat heel streng. Zij krijgen nu gelijk door de niet-vervolging.