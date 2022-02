OHL - Anderlecht twintig minuten stilgelegd wegens medische bijstand voor supporter

Een schrikwekkend moment langs onze voetbalvelden. Een supporter die OHL - Anderlecht bijwoonde is zaterdagavond onwel geworden. Het was zo ernstig dat er niets anders op zat dan de wedstrijd voor een lange periode stil te leggen.

De avond had nochtans alles om een sportief feest te worden. Na ruim een kwartier werd de wedstrijd stilgelegd. Spelers van Anderlecht gebaarden naar de bank dat er hulp moest komen. In het vak achter het doel van Hendrik van Crombrugge had een OHL-supporter medische bijstand nodig.

Ambulanciers en stewards waren al snel ter plekke. Ook een verzorger van OHL hielp mee bij de medische interventie. Politieagenten zorgden er voor dat er ook voldoende ruimte werd gemaakt voor de behandeling. Meer dan tien minuten later besliste scheidsrechter Lambrechts ook om de spelers naar binnen te sturen, al gaf Anderlecht er de voorkeur aan om buiten opwarmins-oefeningen te doen.

Uiteindelijk lukte het de ambulanciers om de toeschouwer in kwestie weg te dragen, de persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis. We duimen alvast volop dat het met deze voetbalfan, die naar verluidt gereanimeerd moest worden, helemaal goed mag komen. De wedstrijd heeft meer dan twintig minuten stilgelegen. Het voetbal is uiteindelijk wel weer hervat.