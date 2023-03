Anderlecht in top 8 dankzij Slimani, maar voor mooi voetbal moest je niet aan Den Dreef zijn

Anderlecht heeft gewonnen op het veld van OH Leuven en komt daarmee de top acht binnen. Slimani maakte scoorde vanop penalty en Verbruggen redde weer twee keer sterk. De tweede helft had echter weinig nog met voetbal te maken door de vele overtredingen. Arnstad zorgde voor de 0-2.

OH Leuven-Anderlecht werd een zenuwachtige bedoening. Veel fouten, veel schwalbes, veel gemekker... De thuisploeg begon met een hoge druk, maar moest dat na een kwartiertje al laten varen. Anderlecht voetbalde er te gemakkelijk onderuit.

Verschaeren out

Dan maar verdedigen en speculeren op de counter. Maar ook dat had paars-wit makkelijk onder controle. Verschaeren kreeg een grote kans, maar toen hij zijn rebound wilde gaan halen, blesseerde hij zich aan de knie. En dat leek een zware blessure te zijn, want hij moest van het veld gedragen worden.

OH Leuven probeerde telkens Tamari aan te spelen, maar de Jordaniër begon ook stevig op de zenuwen van zijn ploegmaats te werken. Hij probeerde er zich telkens alleen door te werken. De Vlaams-Brabanders konden zo geen enkele deftige kans versieren. Amper 34 procent balbezit hadden ze.

Bij Anderlecht weten ze ook wie ze moeten aanspelen. 't Is een veteraan uit Algerije en hij scoort de laatste weken aan de lopende band. Ook tegen OHL woog Slimani weer zwaar op de verdediging. Hij zette hen zelfs op voorsprong vanop elf meter.

Niemand had het gezien, maar Dreyer werd onderuit gemaaid door Mendyl bij een voorzet. De VAR was het echter niet ontgaan en de bal ging op de stip. Koud kunstje voor de man die goed op weg is om Fabio Silva voorbij te steken qua aantal doelpunten.

Weinig voetbal nog

Het werd eigenlijk hetzelfde succesrecept als tegen Villarreal. Want Leuven was de tweede helft een pak beter. Verbruggen moest redding brengen op twee héél grote kansen voor Tamari. Topreddingen weer. Wat een talent!

Voor de rest werd er nog weinig gevoetbald. OHL - en ook Anderlecht liet zich niet onbetuigd - ging heel fysiek spelen waardoor het spel meer stil lag dan wenselijk. Het zorgde voor heel wat frustratie en opstootjes.

Anderlecht heeft wel leren verdedigen onder Brian Riemer. En dat was nodig, want OHL kwam opzetten, maar grote kansen werden niet meer weggegeven. Behalve eentje voor Tamari. Maar wat die probeerde met de omhaal weten we nog altijd niet.

De Brusselaars verdubbelden de voorsprong zelfs nog dankzij de eerste goal van Arnstad. En wat voor één! Een solo voorbij drie man. Anderlecht won de match die ze moesten winnen en hebben het nu weer zelf in handen.

