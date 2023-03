Brys zag veel frustratie en woede bij zijn ploeg door... arbitrage (maar vergeet deze fase)

Bij OH Leuven vonden ze dat er meer in de match zat tegen Anderlecht. Bij de spelers leefde vooral het gevoel dat ze de scheidsrechters weer helemaal niet aan hun kant hadden, verklaarde Marc Brys achteraf.

"Anderlecht was de eerste helft dominant omdat wij dat toelieten", begon de coach van OH Leuven zijn betoog. Wij wilden in hun rug spelen en in de omschakeling snelle meters maken. Maar dan kwam die penalty en die schepte een teneur: heel veel ongeloof en frustraties."

Nochtans was er weinig op die strafschop af te dingen. "Mijn video-analist zei me dat ook, maar wij hadden het duidelijk niet goed gezien. Maar die frustraties komen van verder. De ref (Jasper Vergoote) had ook al eens rood gegeven aan Mendy dit seizoen. En dat zat nog in het achterhoofd. Maar de commotie was niet terecht."

Toch was Brys niet tevreden met de wedstrijdleiding. "Er was heel wat te doen bij ons om de beslissingen van de scheidsrechter. Hij brak het ritme elke keer. Wat ook weer tot woede en boosheid bij mijn spelers leidde. Maar goed, het is aan ons om doelpunten te maken en die kansen waren er."

Al moeten we erbij zeggen dat OHL een paar keer goed weg kwam. Onder meer na de tackle van Ricca op Amuzu, die volgens ons altijd met rood bestraft had moeten worden.