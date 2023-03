📷 Zeno Debast toont zich van zijn spontane kant en bezorgt Anderlecht-supporter een wel héél bijzondere avond

Anderlecht-supporters beleven weer plezier aan het voetbal. Met dank aan Zeno Debast is één fan in het bijzonder gelukkig huiswaarts gekeerd na de verplaatsing naar Leuven.

Dolle vreugde bij paars-wit na de overwinning (0-2) bij OH Leuven en na zo'n uitzege kan het er al eens chaotisch aan toegaan. Een supporter was bezig om de vreugdetaferelen vast te leggen met de telefoon, maar geraakte die op een gegeven moment verloren. De telefoon belandde zowaar op het veld.

En wie was er als de kippen bij om die op te rapen? Jawel, Zeno Debast. De verdediger van Anderlecht nam er prompt een filmpje mee op. Even hard 'come on' schreeuwen, met de meegereisde fans op de achtergrond. We durven vermoeden dat de telefoon weer bij de juiste persoon is geraakt en daar nu een heel bijzonder souvenir op staat.

Op zijn eigen Instagrampagina postte Debast ook enkele foto's. Onder andere eentje waarop hij met de telefoon van de fan aan de slag gaat. "C'est l'aperoooo....", schrijft Debast erbij, verwijzend naar de tekst van een supporterslied van RSCA.