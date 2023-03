7 goals in 11 wedstrijden: Anderlecht heeft beslist over toekomst Islam Slimani

Van paniekaankoop naar topaanwinst op zeven weken. Islam Slimani maakt indruk bij RSC Anderlecht.

Islam Slimani werd eind januari transfervrij overgenomen van Brest en leek toen het vierde, vijfde of negende plan centraal voorin bij Anderlecht.

Ondertussen heeft de 34-jarige Algerijnse spits echter laten zien dat hij wel degelijk heel wat in zijn mars heeft én ook voor de ploeg wil werken.

Met zeven goals en een assist over alle competities heen (Jupiler Pro League en Conference League) heeft hij zich in elf matchen in de harten van paars-wit en zijn fans gespeeld.

Er zijn al gesprekken gaande over zijn toekomst, weet Ekrem Konur. Bij Anderlecht zouden ze hem een nieuw contract willen geven.

Contract openbreken

Het huidige loopt in principe in juni af, maar beide partijen lijken zich goed met elkaar te kunnen vinden en de bedoeling is dan ook dat Slimani blijft.

Hoelang het nieuwe contract van de Algerijn dan wel zou moeten lopen? Dat is nog niet bekend. Maar de komende weken wordt daarover vermoedelijk meer duidelijk.