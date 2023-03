Matchwinnaar Anderlecht heeft eindelijk reden voor speciale viering: "Ik doe dat wel meer"

Anderlecht bibberde in de tweede helft tegen OH Leuven. De thuisploeg speelde heel wat korter op de bal en daar hadden de Brusselaars het moeilijk mee. Uiteindelijk bezorgde Kristian Arnstad met zijn eerste goal voor de A-ploeg hen wel zekerheid.

Arnstad zijn eerste mocht er wel wezen, een dribbel voorbij drie man en afgewerkt in de verste hoek. "Ik was op snelheid en ik bleef gaan", beschreef hij het zelf na de match. "Ik viseerde de tweede paal en hij ging binnen. Wat een moment voor mijn eerste goal! Ik ben er enorm blij mee."

De 19-jarige middenvelder schipperde de voorbije weken en maanden tussen bank en veld, maar daar maakt hij geen probleem van. "Tuurlijk wil ik alles spelen, maar het belangrijkste is dat de ploeg blijft winnen. We staan nu in de top acht en daar moeten we blijven."

Door de blessure van Yari Verschaeren - zijn knie stond al dik - zal hij de komende weken een prominentere rol krijgen. "Ik hoop dat het meevalt voor Yari", zei hij onmiddellijk. "We moeten blijven strijden en het maximum van de punten pakken."

En dan is er nog zijn opvallende viering. De Noor liet een paar acrobatische salto's bewonderen. "Ik doe dat wel meer, maar ik heb het hier nog niet kunnen laten zien hé", lachte hij.