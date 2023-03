Riemer geeft update over Verschaeren/Slimani en heeft al potentiële vervanger op het oog

Brian Riemer staat met Anderlecht eindelijk in de top 8... Maar tegen welke prijs? Yari Verschaeren lijkt hij vele weken te moeten missen en ook man-in-vorm Islam Slimani moest naar de kant.

Riemer kon er nog niet veel over zeggen, maar binnen Anderlecht was er weinig positivisme rond de blessure van Yari Verschaeren. Die zijn knie was na de match al zwaar opgezwollen en hij moest in tranen van het veld.

"We weten het nog niet. Ik ga er voorzichtig mee zijn, maar we houden onze vingers gekruist", zei Riemer erover. Wel zag je ook aan hem dat hij er weinig goeie hoop op heeft. "Slimani moeten we ook afwachten. Bij Yari dachten we verleden week ook dat het erger zou zijn en uiteindelijk bleek het een kramp. We hopen dat dat bij Islam ook het geval was."

Als vervanger van Verschaeren zijn er twee opties: Arnstad en Refaelov. "Ik ben zo blij dat Kristian zijn eerste goal kon maken. Ik heb getwijfeld over de wissel. Refaelof sluit misschien beter aan bij de stijl van Yari, maar ik dacht dat het te offensief zou zijn zo vroeg in de wedstrijd. Een goeie keuze dus. Arnstad kan inderdaad de rol van Verschaeren overnemen."

Intussen zijn er wel positieve successen waar ze zich kunnen aan optrekken. Ook als er geknokt moet worden, kan Anderlecht nu matchen winnen. "Ik ben trots op mijn team, zeker na zo'n opeenvolging van matchen en een heel zware wedstrijd tegen Villarreal."

"De eerste helft waren we heel goed, de tweede was meer een gevecht. Maar ze konden dat aan. Op het einde wilden er nog drie-vier af, maar we hadden geen wissels meer. Het was een fantastische prestatie!"