"Ik ben overtuigd dat Riemer onder het pak van 'Champignon' zit in The Masked Singer, altijd maar enthousiast en springen"

Brian Riemer toonde zich ook op bezoek bij OH Leuven zijn energetische zelf. Het levert ook resultaten op voor paars-wit.

RSC Anderlecht is de laatste weken goed bezig en het staat momenteel zelfs achtste in de stand - al moet het vrezen voor Charleroi, dat plots zoals geweten een match tegoed heeft.

Paars-wit doet het sowieso wel prima sinds de Deen de scepter zwaait bij Anderlecht. En hij is ook altijd positief.

Het zorgde voor een opmerkelijke uitspraak van Stephan Keygnaert bij Eleven Sports: "Ik ben overtuigd dat Riemer onder het pak van champignon zit bij The Masked Singer."

"Altijd maar enthousiast en springen en doen. Als je een kwartier naar Riemer kijkt, dan vergeet je al je zorgen."

Zorgen vergeten

"Die is zo positief, dat is werkelijk ongelooflijk." De kans dat Riemer effectief onder het pak van champignon zit, is eerder klein. Sander Gillis, Riadh Bahri, Kamal Kharmach en ... Wesley Sonck worden vaak genoemd.

Met Timmy Simons en Marc Coucke waren er sowieso al een aantal links naar het voetbal in The Masked Singer dit seizoen.