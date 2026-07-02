'Marc Overmars wil stunten met terugkeer van kampioenenmaker'

Bij Royal Antwerp FC gaat het dezer dagen natuurlijk vooral over de mogelijke verkoop van de club of het vinden van nieuwe investeerders. Maar ondertussen moet er natuurlijk ook nog altijd een sportief project gevolgd worden. En daarbij komt een oude bekende opnieuw in beeld: Calvin Stengs.

Royal Antwerp FC huurde Calvin Stengs in het seizoen 2022-2023 een jaartje van OGC Nice. Het leverde hem een prima seizoen op voor The Great Old op De Bosuil. Daarna werd de Nederlander voor zes miljoen euro verkocht aan Feyenoord.

Bij onze noorderburen kon Stengs zich minder doorzetten, waardoor hij afgelopen seizoen werd uitgeleend aan het Italiaanse Pisa. Die bedongen ook een dure aankoopoptie van zo'n vijf miljoen euro, maar die zal meer dan waarschijnlijk niet worden gelicht.

Calvin Stengs is op zoek naar een nieuwe club

De transferwaarde van Calvin Stengs is ondertussen volgens Transfermarkt nog 4,5 miljoen euro. In zijn tijd bij OGC Nice liep dat bij momenten op tot liefst vijftien miljoen euro, maar dat is ondertussen al lang vervlogen en voorbij.

Na het jaartje in Italië is de vraag dan ook wat ze bij Feyenoord met hem willen doen. De 27-jarige Nederlander met Surinaamse roots ligt nog tot juni 2027 onder contract in Rotterdam. En dus weten de Rotterdammers ook meteen wat er moet gebeuren.

Royal Antwerp FC mikt hoog en wil Calvin Stengs terughalen naar Antwerp

Het is ofwel hem deze zomer verkopen, ofwel een nieuwe deal met Stengs zelf zien te verzilveren zodat ze hem niet komende zomer gratis zien vertrekken. Volgens Voetbal International zijn er heel wat verschillende ploegen die hem op de radar hebben staan.





Volgens geruchten in de wandelgangen zou daar ook Royal Antwerp FC bij horen. Zij zouden onder impuls van Marc Overmars de spelmaker graag opnieuw in huis halen. Makkelijk wordt dat gezien de eisen van hem en Feyenoord mogelijk niet, maar het team wil er hem wel graag bij. Na een seizoen met amper vier wedstrijden in Italië zou het voor de speler een terugkeer naar vertrouwde grond kunnen zijn.