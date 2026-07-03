Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt
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Portugal heeft zich na een knotsgek duel met Kroatië geplaatst voor de achtste finales van het WK. Cristiano Ronaldo scoorde eindelijk in de knock-outfase, Gonçalo Ramos werd de held en Kroatië zag een late gelijkmaker afgekeurd worden.

Nadat Spanje donderdagavond de spits afbeet en met 3-0 won van Oostenrijk, was het de beurt aan hun buurland Portugal. Zij namen het op tegen Kroatië, en op die manier kregen we al een aantrekkelijk affiche te zien.

Kroatië brengt Portugal in de problemen

De Portugezen waren favoriet, al verliep het niet bepaald vlot in de eerste helft. Ze hadden het moeilijk en na de rust werden ze nog wat dieper in de put geduwd: Ivan Perisic scoorde het openingsdoelpunt in minuut 53.

Het ging van kwaad naar erger, al kwam Portugal met de schrik weg. Matanovic dacht de voorsprong te verdubbelen, maar zijn 0-2 werd al snel afgekeurd. Kort na het uur dacht Cristiano Ronaldo op zijn beurt gelijk te maken, maar ook hier stak de VAR een stokje voor wegens buitenspel.

Ronaldo schrijft WK-geschiedenis

Een vijftal minuten later was het alsnog prijs voor CR7. De Portugese superster kon de bordjes gelijkhangen vanop de stip. Het was zijn eerste doelpunt ooit in de knock-outs van een WK.

Zo'n tien minuten voor het einde van de partij werd Ronaldo naar de kant gehaald. Hij kon vanop de bank mee toekijken hoe Gonçalo Ramos op aangeven van Rafael Leão de 2-1 scoorde, in de blessuretijd.

Ramos bezorgt Portugal late zege

Toch gaf Kroatië zich niet zomaar gewonnen, en dat leverde op. Gvardiol werkte de 2-2 tegen de netten en zo leken we richting verlengingen te gaan, al had de VAR ergens iets gezien. Buitenspel van Pasalic voor het doelpunt zorgde ervoor dat de refs genoodzaakt waren het doelpunt af te keuren.

Een bijzonder pijnlijk en zuur moment voor de Kroaten. Zeker Luka Modric, die zijn laatste WK-wedstrijd nu wel gespeeld zal hebben. Portugal staat in de achtste finales oog in oog met buurland Spanje. Als België de VS klopt, komt het de winnaar van dat duel tegen.

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 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
Australië Australië 20:00 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

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