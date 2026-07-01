Een achtste aanvaller bij Standard? Dat moet er afscheid worden genomen van verschillende pionnen

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Een achtste aanvaller bij Standard? Dat moet er afscheid worden genomen van verschillende pionnen

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De afgelopen dagen heeft Standard een eerste bod uitgebracht bij Coventry voor Norman Bassette. Het zou gaan om een uitleenbeurt met aankoopoptie. Hij zou de achtste spits van de Luikenaars kunnen worden, waar de aanval duidelijk moet worden uitgedund.

Na de komst van Bruny Nsimba, Laurens Goemaere en Dimitri Lavalée gaat de zomermercato van Standard verder. Marc Wilmots is op zoek naar een nieuwe aanvaller om de selectie te versterken. De Rouches hebben in die zoektocht een eerste bod uitgebracht bij Coventry op Norman Bassette, een 21-jarige aanvaller die onder meer bij Eupen, KV Mechelen en Kaiserslautern heeft gespeeld.

Het nieuws komt niet echt als een verrassing, aangezien Bassette zijn voorliefde voor Standard nooit heeft verborgen. Marc Wilmots zou hem in eerste instantie vrijwel gratis kunnen binnenhalen en hem vervolgens tegen een relatief lage som voor de langere termijn aan de club kunnen binden. De sportief directeur van Standard heeft bijzondere interesse in spelers die bereid zijn zich voor 200% in te zetten voor de Rouches.

Nog een aanvaller

De timing is daarentegen iets verrassender. Bassette is namelijk een pure spits die het niet echt gewoon is om op de flanken te spelen. Standard beschikt momenteel ook over een pak spitsen, terwijl er op andere posities nog dubbele bezetting nodig is. Een voorbeeld is de positie van linksachter.

Bruny Nsimba wordt op Sclessin herenigd met Vincent Euvrard en zal waarschijnlijk speeltijd krijgen. Timothé Nkada liet vorig seizoen veelbelovende dingen zien. Dennis Ayensa speelde dan weer een belangrijke rol.

René Mitongo werd bij de A-kern gehaald, maar heeft nog maar heel weinig speeltijd gekregen. Bernard Nguene is ook eerder een nummer 9, ook al kan hij op alle drie de aanvallende posities spelen. En dan hebben we het nog niet eens over Thomas Henry en Grejohn Kyei, die naar de B-kern zijn verwezen. Voor hen moet een oplossing worden gevonden, maar ze lopen voorlopig nog steeds rond op Sclessin.

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Eén of twee plaatsen en vijf of zelfs zes spelers als Bassette erbij komt. Dat is uiteraard te veel. De belangstelling voor de speler van Coventry betekent ongetwijfeld dat er deze zomer, naast Thomas Henry en Grejohn Kyei, nog andere aanvallers zullen vertrekken.

Aanval inkrimpen

De naam van Dennis Ayensa weerklinkt, terwijl de technische staf en het bestuur de situatie rond René Mitongo moeten aanpakken. Hij werd bij de A-kern gehaald en er werd een bod van meerdere miljoenen euro’s op hem afgewezen. Hij komt echter maar heel weinig in actie en lijkt teleurgesteld over zijn situatie. Een uitleenbeurt zou de ideale oplossing kunnen zijn.

Nsimba, Nkada, Nguene en Bassette. Dat zijn mogelijk de spelers die volgend seizoen de doelpunten zullen moeten maken voor Standard, ook al is dat op dit moment nog erg onzeker. Maar één ding is zeker: het bestuur van de Rouches zal haar aanval moeten inkrimpen als het transferoffensief van de Luikenaars succesvol is.

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