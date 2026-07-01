Bocht van 180 graden: Standard neemt beslissing na incidenten tegen Charleroi

Standard Luik heeft woensdag in een mededeling op zijn website aangekondigd dat het alsnog in beroep gaat tegen de tuchtbeslissing van 24 juni, nadat het vernam dat het Bondsparket van de Belgische voetbalbond zelf ook in beroep is gegaan.

Op 23 mei liep de wedstrijd tussen le Standard de Liège en Sporting Charleroi uit op een fiasco na incidenten die plaatsvonden na afloop van het duel tussen beide ploegen. Het Disciplinaire Comité legde de Luikse club daarop een reeks straffen op, zoals een boete van 10.000 euro en een verbod voor de Luikse supporters om zich tot 30 juni 2028 naar Charleroi te verplaatsen.



Standard publiceerde een persbericht, waarin het uitlegde dat het de verschillende sancties had aanvaard: "Bijgevolg, los van de individuele, gerichte sancties die zullen worden gevorderd tegen de geïdentificeerde daders, ziet Standard de Liège af van het aantekenen van beroep tegen de beslissing van 24 juni en zal de club, samen met zijn supporters, de gevolgen van de uitgesproken sancties dragen (in het bijzonder de zware financiële impact van een volledig duel achter gesloten deuren, geraamd op 227.000€ als we verwijzen naar de cijfers van de Waalse derby in de reguliere competitie 25-26)."

Standard wordt toch gedwongen in beroep te gaan

"Ondanks onze betwistingen en ondanks de zware financiële impact, was Standard van plan om, samen met zijn supporters, de disciplinaire sancties uitgesproken door het Disciplinaire Comité voor het Profvoetbal naar aanleiding van de incidenten na het einde van de wedstrijd van 23 mei te aanvaarden", schreef Standard woensdag.

Uiteindelijk zal de club toch beroep aantekenen nadat het Bondsparket van de KBVB zelf beroep heeft ingesteld. "Om onze belangen te vrijwaren en indien nodig onze argumentatie verder uit te werken, in het bijzonder over de juridische vraag van de objectieve aansprakelijkheid, moet de club bijgevolg ook beroep instellen", aldus stamnummer 16.

De uitleg van Pierre François

Pierre François, de algemeen manager van Standard, gaf meer uitleg via een persbericht: "Door geen beroep in te dienen, wilden we boven de zaak staan en het beeld geven van een verantwoordelijke club. We waren een dialoog gestart met de Familie van de Rouches en Alain Renard, haar voorzitter, had positie ingenomen door de beslissing van de directie te steunen om dit dossier niet verder te zetten na de beslissing van 24 juni."



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"We betreuren dat dit standpunt niet wordt gedeeld door het Bondsparket van de Federatie. Nu het dossier door het parket in hoger beroep wordt gedragen, zullen we erop toezien ons standpunt en onze belangen zo goed mogelijk te verdedigen voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal."



Standard de Liège bereidt intussen het volgende seizoen voor. De trainingen zijn hervat en de club hoopt dat de incidenten tussen supporters zullen verminderen tijdens het seizoen 2026-2027. De eerste competitiewedstrijd van de Luikse club is op 8 augustus tegen Cercle Brugge, in het stadion van Sclessin, om 18u15. Deze wedstrijd zal trouwens gedeeltelijk achter gesloten deuren worden gespeeld (vakken E3, D3 en F3), na de intrekking van een voorwaardelijke straf.