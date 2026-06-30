Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels
Foto: © photonews
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De groepsfase is voorbij op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De zestiende finales zijn ondertussen al volop bezig. Hoog tijd om toch nog even terug te blikken naar de groepsfase en de Rode Duivels daarin.

De Rode Duivels hebben zich na twee gelijke spelen tegen Egypte en Iran tegen Nieuw-Zeeland weten te herpakken met een 5-1 overwinning. Toch zeggen de statistieken dat ook de 1-1 tegen Egypte en de 0-0 niet eens zo slecht waren als misschien hier of daar werd gedacht door bepaalde analisten.

Als we een aantal cijfers onder de loep nemen, dan valt dat ook bijzonder hard op. Zo kijken we graag even naar het aantal schoten van alle teams in de groepsfase. En het zal misschien als een verrassing komen, maar de Belgen staan helemaal bovenaan.

Gedurende de groepsfase schoten ze niet minder dan 73 keer naar het doel. Velen daarvan kwamen niet aan op doel en er werden ook maar zes goals gemaakt, maar niemand deed beter dan de Belgen in de groepsfase.

Op nummer twee staat met Canada nog een verrassing. Zij schoten 71 keer naar het doel. Het podium werd vervolledigd door Turkije, dat ondertussen verrassend genoeg al uit het toernooi ligt. Zij troeven de andere 45 landen met heel veel schoten makkelijk af.

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