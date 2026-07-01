DONE DEAL: Dender haalt jeugdproduct Anderlecht en Mechelen weg bij rechtstreekse concurrent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Dender haalt jeugdproduct Anderlecht en Mechelen weg bij rechtstreekse concurrent
Foto: © photonews
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FCV Dender EH heeft een pittige transferdeal weten te vervolledigen. Ze halen Julien Devriendt terug naar Denderleeuw. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de Oost-Vlamingen en komt over van Patro Eisden Maasmechelen.

"Een vertrouwd gezicht keert terug naar huis. Julien Devriendt maakt opnieuw de overstap naar FC Dender en ondertekent een contract voor twee seizoenen", opent FCV Dender EH een persbericht op de eigen webstek woensdag.

"Na een seizoen bij Patro Eisden Maasmechelen kiest Julien opnieuw voor de blauw-zwarte kleuren. In onderling overleg werd zijn overeenkomst met Patro ontbonden, waarna een terugkeer naar huis snel beklonken werd."

FCV Dender EH haalt Julien Devriendt terug naar Denderleeuw

"Als kind aan huis kent Julien de club als geen ander. Met zijn ervaring en inzet is hij een gerichte versterking voor de groep. Welkom thuis, Julien! We wensen je veel succes", aldus nog Dender. Ook wij willen Devriendt alvast veel succes toewensen bij zijn nieuwe thuis.

Voor Julien Devriendt is het inderdaad een weerzien met Denderleeuw. De 27-jarige doelman was tussen 2020 en 2025 al actief voor Dender en keert dus na een jaartje bij Patro Eisden Maasmechelen alweer terug naar de heimat.

FCV Dender EH is tevreden met de terugkeer van doelman Julien Devriendt

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht, KV Mechelen en Eendracht Aalst brak bij de Ajuinen door in de A-kern, alvorens naar Dender te trekken. Volgens Transfermarkt heeft de speler ondertussen een marktwaarde van 400.000 euro. De voorbije jaren werkte hij geduldig aan zijn weg naar de top. In zijn carrière mocht hij al 78 wedstrijden spelen, waarvan vier in de Jupiler Pro League.

Nu wil hij met Dender nog eens de promotie naar de Jupiler Pro League proberen te verwezenlijken. Hij haalde al 21 clean sheet in de 78 wedstrijden en kreeg in totaal 108 goals binnen. Patro Eisden ontbond zijn contract in onderling overleg, maar ziet een betrouwbare pion dus wel naar een rechtstreeks concurrent vertrekken in de titelstrijd in de Challenger Pro League.

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