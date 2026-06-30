'D-Day voor Antwerp: Vandenhaute én Alderweireld gaan de plak zwaaien'
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Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken, zoveel is duidelijk.
Ook Alderweireld gaat een rol spelen
Volgens de laatste geruchten zou het effectief het geval zijn dat Wouter Vandenhaute zou gaan participeren in Antwerp als hoofdaandeelhouder. Sporza meldt ondertussen dat er nog meer mensen zich gaan inkopen in The Great Old.
Een handvol gefortuneerde Antwerp-aanhangers zouden Vandenhaute steunen als minderheidsaandeelhouders. De bekendste daarvan is Toby Alderweireld. De ex-international werd een paar jaar geleden een clubicoon door zijn titelwinnend doelpunt en nu zou hij een nieuwe weg willen inslaan met The Great Old. De deadline om een beslissing te nemen is vanavond 23.59 uur, de beslissing ligt nu bij Paul Gheysens en moet dus snel genomen worden.
Vandenhaute hoofdaandeelhouder bij Antwerp?
Een Belgische investeringsgroep staat volgens Het Laatste Nieuws klaar om Antwerp over te nemen. Voor de buitenwereld was ex-havenbaas Jacques Vandermeiren het gezicht van dat consortium. Maar vanuit zeer betrouwbare bron vernam de krant dat Wouter Vandenhaute, als het tot een akkoord komt met Gheysens, hoofdaandeelhouder zou worden.
Vandenhaute zat sinds zijn ontslag bij Anderlecht niet meer actief in het voetbal, maar zou op deze manier opnieuw belangrijk kunnen worden voor een club uit de Jupiler Pro League. Vandenhaute was tussen 2020 en 2025 voorzitter van Anderlecht, maar zou bij Antwerp een andere rol krijgen die minder operationeel is.
Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken, zoveel is duidelijk.
Het was begin dit jaar al heel lang wachten op onder meer de jaarrekening van Royal Antwerp FC. Ondertussen is duidelijk geworden hoe de club ervoor staat. En ook wat de toekomst zou kunnen gaan brengen voor The Great Old. Tijd om knopen door te hakken.
Het verlies van Antwerp bleek begin 2026 met de jaarrekening van vorig seizoen beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden. Antwerp bleef echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd waren of zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.
Lost Paul Gheysens de problemen op bij Antwerp?
"Er zijn verkennende gesprekken opgestart met potentiële nieuwe investeerders. Die gesprekken hebben als doel bijkomende middelen ter beschikking stellen die de continuïteit van de vennootschap kunnen waarborgen", klonk het in het rapport.
Toen was er één partij uit de Balkan die wilde investeren en concrete interesse heeft. Nu is het tijd om tot een definitieve oplossing te komen, want het is 30 juni en het nieuwe seizoen staat op die manier officieel te beginnen.
Deadline voor tien miljoen euro op 30 juni 2026
Het Britse hefboomfonds Fasanara verstrekte twee jaar geleden een lening van 35 miljoen euro aan Goala, de besloten vennootschap waarmee Paul Gheysens samen met zijn zoon Michael in het bestuur zit en waarmee hij destijds de aandelen van stamnummer 1 verwierf. In ruil vroeg Fasanara de aandelen van de club in onderpand.
Om een schijf van ongeveer 10 miljoen euro terug te betalen aan Fasanara kreeg Gheysens uitstel tot 30 juni van dit jaar. Tegen de herfst moet hij het volledige geleende bedrag van 35 miljoen euro zien terug te storten. En dus is het volgens Gazet van Antwerpen vandaag D-day voor Gheysens. Heeft hij tien miljoen euro gevonden of heeft hij een andere oplossing vinden voor Antwerp met een overnemer? Als geen van beiden gelukt zijn, dan komt Fasanara mogelijk aan zet.
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