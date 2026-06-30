'D-Day voor Antwerp: Vandenhaute én Alderweireld gaan de plak zwaaien'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 36 reacties
'D-Day voor Antwerp: Vandenhaute én Alderweireld gaan de plak zwaaien'
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2894

Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken, zoveel is duidelijk.

Aernout Van Lindt

Ook Alderweireld gaat een rol spelen

Volgens de laatste geruchten zou het effectief het geval zijn dat Wouter Vandenhaute zou gaan participeren in Antwerp als hoofdaandeelhouder. Sporza meldt ondertussen dat er nog meer mensen zich gaan inkopen in The Great Old.

Een handvol gefortuneerde Antwerp-aanhangers zouden Vandenhaute steunen als minderheidsaandeelhouders. De bekendste daarvan is Toby Alderweireld. De ex-international werd een paar jaar geleden een clubicoon door zijn titelwinnend doelpunt en nu zou hij een nieuwe weg willen inslaan met The Great Old. De deadline om een beslissing te nemen is vanavond 23.59 uur, de beslissing ligt nu bij Paul Gheysens en moet dus snel genomen worden.

Aernout Van Lindt

Vandenhaute hoofdaandeelhouder bij Antwerp?

Een Belgische investeringsgroep staat volgens Het Laatste Nieuws klaar om Antwerp over te nemen. Voor de buitenwereld was ex-havenbaas Jacques Vandermeiren het gezicht van dat consortium. Maar vanuit zeer betrouwbare bron vernam de krant dat Wouter Vandenhaute, als het tot een akkoord komt met Gheysens, hoofdaandeelhouder zou worden.

Vandenhaute zat sinds zijn ontslag bij Anderlecht niet meer actief in het voetbal, maar zou op deze manier opnieuw belangrijk kunnen worden voor een club uit de Jupiler Pro League. Vandenhaute was tussen 2020 en 2025 voorzitter van Anderlecht, maar zou bij Antwerp een andere rol krijgen die minder operationeel is.

Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken, zoveel is duidelijk.

Het was begin dit jaar al heel lang wachten op onder meer de jaarrekening van Royal Antwerp FC. Ondertussen is duidelijk geworden hoe de club ervoor staat. En ook wat de toekomst zou kunnen gaan brengen voor The Great Old. Tijd om knopen door te hakken.

Het verlies van Antwerp bleek begin 2026 met de jaarrekening van vorig seizoen beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden. Antwerp bleef echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd waren of zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.

Lost Paul Gheysens de problemen op bij Antwerp?

"Er zijn verkennende gesprekken opgestart met potentiële nieuwe investeerders. Die gesprekken hebben als doel bijkomende middelen ter beschikking stellen die de continuïteit van de vennootschap kunnen waarborgen", klonk het in het rapport.

Toen was er één partij uit de Balkan die wilde investeren en concrete interesse heeft. Nu is het tijd om tot een definitieve oplossing te komen, want het is 30 juni en het nieuwe seizoen staat op die manier officieel te beginnen.

Deadline voor tien miljoen euro op 30 juni 2026

Het Britse hefboomfonds Fasanara verstrekte twee jaar geleden een lening van 35 miljoen euro aan Goala, de besloten vennootschap waarmee Paul Gheysens samen met zijn zoon Michael in het bestuur zit en waarmee hij destijds de aandelen van stamnummer 1 verwierf. In ruil vroeg Fasanara de aandelen van de club in onderpand.

Om een schijf van ongeveer 10 miljoen euro terug te betalen aan Fasanara kreeg Gheysens uitstel tot 30 juni van dit jaar. Tegen de herfst moet hij het volledige geleende bedrag van 35 miljoen euro zien terug te storten. En dus is het volgens Gazet van Antwerpen vandaag D-day voor Gheysens. Heeft hij tien miljoen euro gevonden of heeft hij een andere oplossing vinden voor Antwerp met een overnemer? Als geen van beiden gelukt zijn, dan komt Fasanara mogelijk aan zet. 

36 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

'Heel verrassende ploeg komt zich melden voor Vincent Janssen'

'Heel verrassende ploeg komt zich melden voor Vincent Janssen'

15:00
1
Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

18:35
Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren Opinie

Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren

18:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Witsel - Sarr - Parker - Mofokeng

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Witsel - Sarr - Parker - Mofokeng

16:30
Ruben Van Gucht komt met ... quizboek over al zijn veroveringen De derde helft

Ruben Van Gucht komt met ... quizboek over al zijn veroveringen

17:30
2
DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK

DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK

16:30
3
Inter maakt statement: komt inkomende transfer Club Brugge dichter?

Inter maakt statement: komt inkomende transfer Club Brugge dichter?

16:00
Hard: Standard weigert terugkeer van dubbele kampioen

Hard: Standard weigert terugkeer van dubbele kampioen

15:30
📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

14:00
1
Redding van Belgische traditieclub? Schuldenberg van 20 (!) miljoen euro voor club die naar amateur zakte

Redding van Belgische traditieclub? Schuldenberg van 20 (!) miljoen euro voor club die naar amateur zakte

14:30
'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

13:30
2
Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

13:00
6
OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

12:40
WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

12:58
DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

12:20
2
Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

11:40
21
Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

11:36
9
'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

10:58
6
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

11:45
4
Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

10:15
4
Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

09:32
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal Interview

"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

09:00
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

08:55
4
Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

08:20
6
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

08:00
3
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

07:50
13
Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

07:20
2
'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

07:00
Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

06:00
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België Analyse

Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België

06:30
1
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

23:26
Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

23:00
6
Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

22:00
1
Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

22:30
Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

21:30
De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over D-Day voor Antwerp: heeft Gheysens de tien miljoen euro gevonden die hij tegen vandaag moest vinden? Geert DL Geert DL over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen TatstOn TatstOn over Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen TatstOn TatstOn over Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld" Joe Joe over Nederland - Marokko: 1-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil Standard 2.0 Standard 2.0 over Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren Vital Verheyen Vital Verheyen over Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge cartman_96 cartman_96 over DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK Afzuip Afzuip over Ruben Van Gucht komt met ... quizboek over al zijn veroveringen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved