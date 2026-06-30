'D-Day voor Antwerp: Vandenhaute én Alderweireld gaan de plak zwaaien'

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Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken, zoveel is duidelijk.