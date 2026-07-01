Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland

Een tijdperk is voorbij bij Oranje. Ronald Koeman heeft zijn ontslag als bondscoach aangekondigd na de pijnlijke WK-uitschakeling tegen Marokko. In een emotionele boodschap blikte hij terug op zijn carrière en sprak hij openhartig over zijn privéleven.

Koeman trekt zelf de stekker eruit

Ronald Koeman is niet langer de bondscoach van Nederland. De voormalige centrale verdediger stond sinds januari 2023 aan het roer bij Oranje, voor de tweede keer. Tussen 2018 en 2020 was hij ook al bondscoach van zijn thuisland.

Hij kondigde zijn afscheid zelf aan via sociale media, samen met de nationale ploeg. "Afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands Elftal af te sluiten", opende Koeman.

"Als ik terugkijk op mijn loopbaan voel ik vooral trots en dankbaarheid. Ik heb het voorrecht gehad om te werken bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona en natuurlijk twee periodes bij Oranje. Clubs en mensen die mij hebben gevormd en herinneringen hebben gegeven die ik mijn leven lang zal koesteren."

WK-uitschakeling hakt erin

"Juist daarom doet het pijn dat mijn periode bij Oranje zo eindigt", gaat Koeman verder. Hij kon het Nederlandse volk niet geven wat ze wilden. "We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt."

"Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. Die heb ik altijd gevoeld en zal ik ook altijd blijven voelen."

Nederland werd in de 1/16e finales uit het tornooi geknikkerd door Marokko na strafschoppen. Oranje leek op weg naar een overwinning, tot Marokko zich weer in de wedstrijd knokte om nadien alles te verliezen in de penaltyreeks.

Emotionele woorden over zijn vrouw

Na de sportieve ontgoocheling kwam Koeman ook met een opvallend persoonlijke boodschap. Hij verwees naar de moeilijke periode van zijn vrouw Bartina en maakte duidelijk dat die situatie zijn kijk op voetbal en het leven heeft veranderd.

"De afgelopen jaren hebben mij bovendien opnieuw laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Voetbal is mijn leven geweest, maar gezondheid is onbetaalbaar. Wanneer iemand van wie je zielsveel houdt een zware strijd voert, verandert je perspectief."

"Mijn vrouw Bartina heeft mij, ondanks haar eigen ziekteproces, iedere dag gesteund en aangemoedigd om mijn werk als bondscoach af te maken. Dat getuigt van een ongelooflijke kracht. Ik ben haar daar meer dankbaar voor dan ik ooit onder woorden zal kunnen brengen", gaat Koeman verder.

Koeman nam daarna uitgebreid de tijd om iedereen rond Oranje te bedanken. "Ik wil alle spelers bedanken met wie ik heb mogen werken. Jullie inzet, karakter en vertrouwen hebben mij iedere dag gemotiveerd. Dank ook aan mijn staf, de KNVB, alle medewerkers achter de schermen en de clubs waar ik heb mogen werken. Maar bovenal dank aan de supporters. Voor jullie steun, juist ook op de momenten dat het moeilijk was. Het was een enorme eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen als bondscoach."

Oranje moet op zoek naar een nieuwe bondscoach

Zo komt er een einde aan de tweede periode van Koeman als bondscoach van Nederland. De KNVB moet nu op zoek naar een opvolger, terwijl Oranje de zoveelste pijnlijke WK-uitschakeling zal moeten verwerken.

"Ik neem afscheid met gemengde gevoelens. Natuurlijk had ik mijn periode bij Oranje het liefst afgesloten met een wereldtitel. Die droom is helaas onvervuld gebleven. Maar boven alles overheerst de trots. Trots op alles wat het voetbal mij heeft gebracht, op de mensen die ik heb ontmoet en op het feit dat ik van mijn grootste passie mijn beroep heb mogen maken. Bedankt voor al die jaren vol vertrouwen, kritiek, steun, teleurstellingen en successen", besluit hij.