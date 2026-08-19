'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

Jesse Bisiwu trok van Club Brugge naar FC Barcelona voor bijna tien miljoen euro. In Catalonië maakt hij ook meteen heel wat indruk met goals in voorbereidingsmatchen. Toch blijft het de vraag of hij zich meteen zal kunnen laten zien bij de A-kern dit seizoen. Er zijn alvast kapers op de kust.

Jesse Bisiwu (18) wil zich dit seizoen tonen bij FC Barcelona. De jonge Belgische flankaanvaller, voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro naar Catalonië gehaald, maakte tijdens de voorbereiding alvast indruk met twee doelpunten in de ruime zege tegen FC Basel.

Toch is een vaste plaats in de ploeg van Hansi Flick nog lang niet verzekerd. Olympiakos ziet daarin naar verluidt een kans om de Belg tijdelijk naar Griekenland te halen. Zij willen de speler dan wel heel graag gaan huren.

Olympiakos ziet Bisiwu als opvolger van Gelson Martins

Volgens het Griekse Gazzetta heeft Olympiakos geïnformeerd naar een uitleenbeurt van Bisiwu. De club uit Piraeus dreigt afscheid te moeten nemen van Gelson Martins, die op weg zou zijn naar het Russische FK Krasnodar.

De Portugese ex-speler van Atlético Madrid en AS Monaco speelt sinds 2024 voor Olympiakos. In Bisiwu zou de Griekse topclub een interessante opvolger zien voor de vertrokken buitenspeler.

Barcelona rekent voorlopig op Belgische winger

Een eventuele deal zou bestaan uit een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. Olympiakos kan Bisiwu op die manier veel speelminuten bieden en komt in het seizoen 2026-2027 ook uit in de Europa League. Van een akkoord tussen beide clubs is voorlopig evenwel geen sprake.





Een vertrek op huurbasis zou op dit moment ook verrassend zijn. Bisiwu maakte een sterke indruk in de voorbereiding en Flick zou hem graag in zijn kern houden. De Bundesliga? Nee, La Liga is deze week opnieuw begonnen, maar Barcelona komt pas volgend weekend voor het eerst in actie op het veld van Elche. Of Bisiwu dan in de selectie van de Catalanen zit, kan meteen duidelijk maken hoe Barcelona naar zijn rol in dit seizoen kijkt.