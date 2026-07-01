Tot ongenoegen van de fans: KAA Gent neemt ingrijpend besluit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Tot ongenoegen van de fans: KAA Gent neemt ingrijpend besluit
Foto: © photonews
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Er was op en rond de oefenwedstrijd van KAA Gent tegen Merelbeke deining onder de supporters. Opvallende afwezige was Tom Vandenbulcke en het zoemde dan ook meteen van de geruchten. De persverantwoordelijke met een verleden bij de VRT is niet ontslagen, maar gaat zijn laatste contractjaar in.

"KAA Gent heeft beslist om de samenwerking met Tom Vandenbulcke na het eind van komend seizoen 2026 – 2027 niet meer te verlengen. Geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke beslissing als deel van de reorganisatie van de afdeling marketing en communicatie van de club."

"Deze reorganisatie voorziet - naast het accent op externe communicatie - namelijk meer een prominente rol voor marketing en de commerciële werking van KAA Gent. Dit alles met het oog op het ontwikkelen van een duurzaam, gezond langetermijnverhaal bij de verdere uitbouw van onze mooie club."

KAA Gent neemt in juni 2027 afscheid van Tom Vandenbulcke

"De richting waarnaar het departement marketing en communicatie evolueert, sluit niet meer voldoende aan bij de kerncompetenties van Tom. Uiteraard is er enorm veel dankbaarheid en waardering voor de rol die Tom de afgelopen jaren gespeeld heeft en komend seizoen nog zal spelen", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

Er is ook al meteen een opvolgster voorzien: "Tahnee Leece zal vanaf heden reeds het management overnemen en de afdeling verder uitbouwen. Tahnee werkt al sinds 2019 bij de club KAA Gent en krijgt het volle vertrouwen van het hele team om het ingeslagen pad rond marketing en communicatie met goesting en grinta te bewandelen."

KAA Gent heeft al opvolgster klaarzitten

"Dat doet ze natuurlijk niet alleen. Ze wordt bijgestaan door een sterk team van jong talent. Ook hier wil de club komende jaren verder in gaan investeren", klinkt het nog bij de Buffalo's. De fans van KAA Gent hadden het nieuws de voorbije dagen al gehoord in de wandelgangen.

Zij zijn collectief verbolgen, temeer Vandenbulcke een cruciale rol speelde in het contact met de fans - en het ook heel erg goed deed volgens die supporters. Nog één jaartje kunnen ze van hem genieten, dan slaan de poorten dicht.

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