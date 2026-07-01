Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde)

De toekomst van Thomas Meunier kan opnieuw richting België wijzen. De 34-jarige rechtsachter is transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Lille afliep en kan deze zomer rekenen op concrete belangstelling van... Anderlecht.

Voor Anderlecht komt die interesse niet uit de lucht vallen. Paars-wit kreeg onlangs een stevige tegenvaller te verwerken met de blessure van Ilay Camara, die door een voetbreuk meerdere weken buiten strijd is.

Daardoor moet de Brusselse club op zoek naar extra ervaring op de rechtsachterpositie. Meunier past perfect in dat profiel: hij is transfervrij, beschikt over een pak internationale ervaring en woont bovendien in Brussel.

De voormalige speler van Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Trabzonspor en Lille hoeft zich ook in België niet meer te bewijzen. Met 82 interlands voor de Rode Duivels en een indrukwekkend palmares zou hij meteen leiderschap en maturiteit binnenbrengen in een jonge Anderlecht-kern.

Ook Antwerp toont interesse

Maar Anderlecht is niet alleen. Ook Antwerp heeft contact opgenomen met Meunier. Op de Bosuil wordt eveneens gezocht naar extra ervaring en leidersfiguren na het vertrek van enkele belangrijke pionnen. Bovendien wil Antwerp de concurrentie op de rechtsachterpositie vergroten. De Great Old ziet in Meunier niet alleen een kwaliteitsinjectie op het veld, maar ook een speler die een jonge kleedkamer kan sturen.

Een terugkeer naar België is overigens geen nieuw idee voor Meunier. De ex-speler van Club Brugge liet eerder al verstaan dat hij openstaat voor een avontuur in eigen land. Daarbij noemde hij spontaan zijn ex-club, maar ook Anderlecht en Standard als mogelijke bestemmingen. Toen hij onlangs specifiek naar paars-wit werd gevraagd, hield hij de deur nadrukkelijk open. "Elke club mag me bellen", klonk het toen.



Lees ook... Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren›

Toch ligt de focus van Meunier voorlopig nog volledig op het WK met de Rode Duivels. De verdediger wil zich niet laten afleiden door transfergeruchten en gaf aan dat hij daarover ook duidelijke afspraken maakte met bondscoach Rudi Garcia. Pas na het toernooi zal hij de knoop doorhakken over zijn volgende club.