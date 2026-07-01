Lucas Biglia heeft nieuwe club beet na vertrek bij Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lucas Biglia heeft nieuwe club beet na vertrek bij Anderlecht
Foto: © photonews

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Uit loyaliteit aan Besnik Hasi, die hem vorig seizoen in zijn staf had opgenomen, legde Lucas Biglia zijn functie als assistent neer toen de Albanese trainer werd ontslagen. De man die vooral indruk maakte in het Astridpark als speler, heeft nu opnieuw werk gevonden bij Torino.

Terwijl Argentinië er nog altijd van droomt zijn wereldtitel te verlengen en een vierde ster aan het embleem toe te voegen, herinneren we eraan dat Lucas Biglia twaalf jaar geleden deel uitmaakte van de basiself die in de finale van het WK 2014 van Duitsland verloor. Opgesteld naast Javier Mascherano had de ex-verdedigende middenvelder van Anderlecht als taak Lionel Messi, rugnummer 10 van La Albiceleste, te beschermen.

Hij nam ontslag uit loyaliteit aan Hasi

Vorige zomer keerde hij terug naar de club waar hij in Europa doorbrak, nadat hij tussen 2006 en 2013 303 keer het paars-witte shirt van RSCA had gedragen. Hij werd een van de assistenten van Besnik Hasi, met wie hij op het veld had samengespeeld bij zijn aankomst in Brussel.

Na het ontslag van de Albanese trainer tijdens het seizoen nam "El Principito" uit loyaliteit ontslag uit zijn functie, voor de man die hem zijn kans had gegeven als assistent-trainer.

Sinds 30 januari is Biglia veertiger en voor het nieuwe seizoen vond hij opnieuw werk, alweer dankzij de hulp van een voormalige ploegmaat. Torino heeft namelijk Ignazio Abate, de ex-rechtsachter van AC Milan met wie Biglia tussen 2017 en 2020 samenspeelde, aangesteld als coach. Biglia wordt er T2.

De tweede club van Turijn sloot het voorbije Serie A-seizoen af op een bescheiden 12e plaats. Opvallend: naast de kleuren van AC Milan droeg Lucas Biglia tussen 2013 en 2017 ook die van Lazio. Hij kent de Italiaanse competitie dus meer dan behoorlijk.

Lucas Biglia was nochtans bijna een Panda

Het opvallendste is dat Lucas Biglia in ons land ook een tweede trainerservaring had kunnen opdoen. Hij sprak namelijk met Eupen, maar volgens La DH waren de bedoelingen van de Duitstaligen niet duidelijk. Zagen ze hem als T1 of als T2? Door die onzekerheid koos de Argentijn voor het Italiaanse voorstel, wat voor Eupen geen probleem was aangezien het Felice Mazzù aanstelde, een trainer met meer ervaring.

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