Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen"

Romelu Lukaku was al twee keer beslissend op dit WK. Maar is hij daarom ook klaar om te starten in de 1/8e finales tegen Senegal? Rudi Garcia was duidelijk.

Gevraagd naar de vorm van Romelu Lukaku was Rudi Garcia deze maandag bijzonder duidelijk. “Het gaat beter met Romelu”, opent hij, om meteen een boodschap mee te geven: “Maar hij zal tijdens dit WK nooit 100% zijn.” Uitspraken die kunnen verrassen, maar die de bondscoach volledig blijft verdedigen.

Zelfs op 80 procent is Lukaku uitzonderlijk

“Men zegt dat de tijd die je van het veld bent, gelijkstaat aan de tijd die je nodig hebt om weer 100% te geraken. Een speler die zijn kruisbanden scheurt en zes maanden out is, heeft zes maanden nodig om terug op 100% te komen”, legt Garcia uit. “Maar er zijn spelers die zelfs aan 80% uitzonderlijk zijn, en Romelu hoort daarbij.”

Dat de topschutter aller tijden van de Rode Duivels op de bank zou beginnen, was dus ingecalculeerd. “Het was logisch dat hij op de bank zou starten… maar tegen Iran had ik geen keuze”, voegt Garcia eraan toe. “Charles De Ketelaere was er niet bij en ik had een echte spits in de zestien nodig tegen een ploeg die laag zou blijven.” Toch was Rudi Garcia niet overtuigd door Lukaku’s prestatie tegen Iran.

Rudi Garcia verdedigt Lukaku met hand en tand

“Je zag hoe moeilijk het voor hem was om te starten tegen verdedigers die wél 100% zijn terwijl hij zelf op 70% zit”, geeft de bondscoach toe. “Maar als hij in de slotfase invalt en die verdedigers zakken ook naar 70%, dan maakt hij het verschil en scoort hij. Hopelijk blijft dat zo. Ik ben dan bijna nog blijer dan hij als het gebeurt”, grapt Garcia.



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De bondscoach wilde zijn topschutter met hand en tand verdedigen. “Ik hoop dat iedereen hier beseft hoeveel geluk we hebben dat zo’n speler in deze ploeg zit. Toen ik hem in Napels ging opzoeken, was ik heel duidelijk: hij kon mogelijk basisspeler zijn tegen Egypte… of zelfs niet geselecteerd worden voor het WK.”

Uiteindelijk moest Rudi Garcia de realiteit onder ogen zien. “Zien jullie nog andere Romelu Lukaku’s die je voor België kunt selecteren? Ik niet”, glimlacht hij. “We moesten hem meenemen. En tot nu toe is wat hij doet heel goed. Ik hoop dat we ver geraken en dat hij ons blijft helpen zoals hij dat nu al doet.”