Belgische profclub grijpt in en stuurt nog eens negen spelers weg

Belgische profclub grijpt in en stuurt nog eens negen spelers weg
Foto: © photonews
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Er is een ware exodus aan de gang bij RFC Seraing, waar meer dan twaalf spelers en drie stafleden de club verlaten. De Métallos zullen alles opnieuw moeten opbouwen rond hun trainer Arnauld Mercier om hun behoud in de Challenger Pro League te verzekeren.

RFC Seraing heeft het vaak moeilijk om continuïteit in de spelerskern te behouden. Dat zal deze zomer opnieuw het geval zijn: na het vertrek van Hamsely Akpa-Chukwu (Zulte), Noah Solheid (Charleroi), Bassim Boukteb (transfervrij) en Jérémy Landu (Stockay) hebben de Métallos nu ook het afscheid van negen extra spelers aangekondigd.

"RFC Seraing maakt het vertrek officieel van de volgende spelers, van wie het contract deze dinsdag 30 juni afloopt: Djibril Diarra, Cheikhou Ndiaye, Thiago Paulo Da Silva, Kevin Bukusu, Hady Camara en Arthur De Bolle", schrijft de club in een mededeling.

Seraing zit al boven de twaalf vertrekkers en heeft nog geen versterking

"Edouard Soumah-Abbad, Abdoulaye Agne Ba en Diego Duarte, die dit seizoen door FC Metz werden uitgeleend, zien hun huurbeurt eveneens aflopen en keren zo terug naar onze partnerclub", voegen de Métallos eraan toe.

In Pairay is er voorlopig dan weer nog geen enkele nieuwkomer, al wil de clubleiding geruststellen. "Onze sportieve cel werkt achter de schermen actief verder om een competitieve kern samen te stellen met het oog op het seizoen 2026-2027 in de Challenger Pro League."

Dat zal ook nodig zijn voor RFC Seraing, want de U23-teams beginnen zich nu al serieus te versterken, wetende dat ze dit seizoen kunnen degraderen. De Métallos zullen dus waardevolle aanwinsten moeten vinden om niet snel in de problemen te komen.

Ook de sportieve staf wordt herschikt

En dat is nog niet alles: drie stafleden van Arnauld Mercier, wiens contractverlenging nog vóór deze uittocht was aangekondigd, vertrekken eveneens. "In het kader van de herstructurering van de staf van het eerste elftal kondigt RFC Seraing aan dat de contracten van Stephane Delhalle & Valentin De Jaeger niet verlengd zullen worden met het oog op het volgende seizoen in de Challenger Pro League. Thomas Evrard heeft op zijn beurt het voorstel tot verlenging dat hem werd voorgelegd geweigerd en verlaat de club eveneens."

"Stephane, Valentin en Thomas vervulden dit seizoen 2025-2026 met passie respectievelijk de functies van assistent-trainer (T2), fysieke trainer en video-analist van onze eerste ploeg. Stephane was eerder ook assistent bij onze beloften, alvorens hij dit seizoen samen met Sven Leleux de verantwoordelijkheid opnam", schrijft de club.

De clubleiding kondigt dus opnieuw een bijna volledige schoonmaak aan, maar wil ook hier geruststellen. "De samenstelling van de professionele staf van onze eerste ploeg voor het seizoen 2026-2027 wordt binnenkort bekendgemaakt."

Seraing krijgt meteen cruciale wedstrijden

Na oefenwedstrijden tegen MVV Maastricht (14/07), vervolgens Metz, Feignies-Aulnoye, Charleroi (25/07) en Flénu, start RFC Seraing zijn seizoen thuis tegen Lokeren, dat vorig seizoen als achtste eindigde. Daarna volgen een verplaatsing naar Club NXT, een thuismatch tegen Lierse, een uitwedstrijd bij Dender en vervolgens de komst van promovendus Sporting Hasselt.

Waarschijnlijk meteen wedstrijden uit de "rechterkolom" voor de Métallos, die zich in het begin van de competitie niet mogen laten wegzetten en dus klaar moeten zijn tegen 14 augustus, wanneer de ploeg uit Lokeren op bezoek komt. Onmogelijk is het niet, maar er is nog veel werk aan de winkel.

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