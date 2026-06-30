"We hebben de spandoeken nog liggen": fans Anderlecht gaan los op Vandenhaute

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"We hebben de spandoeken nog liggen": fans Anderlecht gaan los op Vandenhaute
Foto: © photonews
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Toby Alderweireld en Wouter Vandenhaute worden genoemd bij de mensen die zouden kunnen gaan participeren in Royal Antwerp FC. Paul Gheysens zou ook nog buitenlandse pistes bewandelen, maar de supporters van Anderlecht gaan alvast los op het nieuws via de sociale media.

Volgens de laatste geruchten zou het effectief het geval zijn dat Wouter Vandenhaute zou gaan participeren in Antwerp als hoofdaandeelhouder. Sporza meldt ondertussen dat er nog meer mensen zich gaan inkopen in The Great Old.

Een handvol gefortuneerde Antwerp-aanhangers zouden Vandenhaute steunen als minderheidsaandeelhouders. De bekendste daarvan is Toby Alderweireld. De ex-international werd een paar jaar geleden een clubicoon door zijn titelwinnend doelpunt en nu zou hij een nieuwe weg willen inslaan bij The Great Old.

Anderlecht-fans steken Antwerp een hart onder de riem

Een Belgische investeringsgroep staat volgens Het Laatste Nieuws klaar om Antwerp over te nemen. Voor de buitenwereld was ex-havenbaas Jacques Vandermeiren het gezicht van dat consortium. Maar vanuit zeer betrouwbare bron vernam de krant dat Wouter Vandenhaute, als het tot een akkoord komt met Gheysens, hoofdaandeelhouder zou worden.

Ondertussen is Paul Gheysens nog aan het spreken met mogelijke buitenlanse investeerders. Het valt dus nog af te wachten in hoeverre het uiteindelijk Vandenhaute zal worden die meerderheidsaandeelhouder zal worden bij stamnummer één.

Welke rol krijgt Vandenhaute al dan niet bij Antwerp?

Er zou gesproken worden over een ceremoniële rol voor Vandenhaute, maar ook bij Anderlecht was hij op een bepaald moment op die manier benoemd. En dus gaan de supporters van paars-wit helemaal los op de mogelijke aanstelling van Vandenhaute.

"We hebben de spandoeken nog liggen als jullie tips hebben", klinkt het onder meer op X over het nieuws. Er wordt ook verwezen naar wat hij bij Anderlecht allemaal heeft uitgestoken de voorbije maanden en jaren. "Innige deelneming", wordt er ook onder meer gezegd. Het is natuurlijk nog helemaal niet gezegd dat Antwerp effectief met Vandenhaute in zee zal gaan. Sowieso breken er interessante uren en dagen aan voor The Great Old.

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