Garcia ziet onverwacht voordeel voor Rode Duivels tegen Senegal

Nadat het voor de eerste match over de hitte ging, gaat het nu over het "Belgische" weer dat boven Seattle hangt. Iets waar Rudi Garcia heel gelukkig mee is.

Natuurlijk bedoelen we met "Belgisch" wat er gewoonlijk in België gebeurt, en niet de onwaarschijnlijke temperaturen die onze landgenoten de voorbije weken in eigen land hebben moeten doorstaan. Op dit moment is het in Seattle echt slecht weer. Een graad of vijftien, wolken, af en toe motregen: Rudi Garcia is... in de wolken.

Een gesproeide grasmat, ideaal voor de Rode Duivels

Maandag tijdens zijn rondetafelgesprek met de pers liet de bondscoach al duidelijk zijn opluchting over het weer blijken: "Het wordt slecht weer, dat is perfect", zei hij met een brede glimlach. We herinneren het ons nog: de weersomstandigheden maakten België-Egypte lastig. "Nu kunnen we erover praten: om 12 uur spelen in zo'n verzengende hitte was niet evident. Het gras lag er heel hoog en heel droog bij, zelfs net na het sproeien."

Op de persconferentie kwam hij nog eens terug op de staat van de grasmat van het Lumen Field, die beter zou moeten zijn. "Ik ben de grasmat nog niet gaan inspecteren, maar we zullen alvast niet dezelfde temperatuur hebben. Ze voorspellen bewolkt en niet erg warm weer, en dat is het beste nieuws voor de spelers en voor het spel", aldus een verheugde Rudi Garcia.

"Het is moeilijk om vlot te spelen op een heel droge grasmat. Het zal dus veel beter zijn dan tegen Egypte", vindt hij. "Als het zelfs zou kunnen regenen om de grasmat wat te begieten, zou dat perfect zijn, maar dat hebben we nog altijd niet in de hand (glimlach). We spelen in de omstandigheden die morgen de onze zijn."