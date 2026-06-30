Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

Hans Vanaken maakte tegen Nieuw-Zeeland indruk als basisspeler en oogst daarvoor ook lof over de landsgrenzen heen. In Nederland klinkt zelfs de vraag of Feyenoord niet moet aankloppen bij Club Brugge voor de ervaren middenvelder.

De Rode Duivels kijken woensdagavond Senegal in de ogen op het WK. België kroonde zich na de laatste speeldag van de groepsfase nog tot groepswinnaar door met ruime cijfers (5-1) te winnen van Nieuw-Zeeland.

Vanaken maakt indruk tot in Nederland

Het was de eerste overwinning van België op dit WK en ook de eerste keer dat Hans Vanaken in de basis mocht verschijnen. Hij kreeg na afloop bijzonder veel lof over zich heen. Ook in het buitenland was zijn prestatie opgevallen.

In de Nederlandse podcast 'Rondje WK' van Voetbal International, sprak Geert-Jan Jakobs over de Belgische middenvelder. "Ik heb vooral genoten van Hans Vanaken", opende de journalist.

"Het is een speler die nooit is opgevallen bij de nationale ploeg, al is hij een held bij Club Brugge. Hij heeft natuurlijk pech door in dezelfde generatie als Kevin De Bruyne te zitten. Maar het is echt zo’n fijne voetballer. Hij is een snelle denker en levert goede passes af."

Wat als...

Vanaken is al bijzonder lang actief bij Club Brugge. Hij werd er een icoon, maar maakte nooit de stap naar het buitenland. Of een topclub uit Nederland met hem een goede zet zou kunnen doen?



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"Nou, hij is 33 en heeft nog een contract van een jaar", analyseert Jakobs de situatie. "Het zou misschien kunnen, maar ik weet niet of hij dat nog wil en of hij betaalbaar is. Het zou toch een prima speler zijn, moesten ze hem kunnen halen. Feyenoord? Ja, wie weet. Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken."

Bij de club uit Rotterdam werd Dévy Rigaux onlangs sportief directeur. Bovendien kent Rigaux Vanaken uiteraard bijzonder goed. Als voormalig sportief verantwoordelijke van Club Brugge werkte hij jarenlang met de middenvelder samen. Het zal toch vooral dromen zijn voor Feyenoord. Een transfer lijkt enorm onwaarschijnlijk.