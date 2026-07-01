Deur voor de toekomst staat wagenwijd open: zeven talenten krijgen hun kans bij Standard

Enkele jonge spelers zijn door de staf van de eerste ploeg van Standard opgenomen voor de voorbereiding op de seizoensstart. Sommigen zijn er om ritme en ervaring op te doen en zich te tonen vooraleer ze hun strepen verdienen bij SL16 FC, anderen willen een echte plaats afdwingen bij de A-kern.

21 spelers (min vijf jongens die onbeschikbaar zijn) vormen bij de hervatting van de trainingen de A-kern van Standard. In die selectie hopen zeven jongeren hun grote doorbraak te maken, of zich eindelijk door te zetten bij de eerste ploeg. De grote afwezige is Steeven Assengue.

Quentin Durka lijkt zich te moeten bewijzen bij de U23

Eerst even de doelmannen, waar Matthieu Epolo volgend seizoen normaal gezien gewoon nummer één blijft. Tenzij er plots een stevig bod op tafel komt bij het Luikse bestuur, al heeft het WK dat scenario niet echt geholpen: daar kon hij uiteindelijk geen basisplaats afdwingen bij DR Congo.

Quentin Durka (19, bij Standard sinds 2015) is dan ook vooral mee voor de voorbereiding, maar zou in de hiërarchie eerder de vierde doelman zijn en mogelijk de keeper van SL16 FC. Belmin Dizdarevic (24) werkt op training sterk onder Jean-François Gillet en Laurent Genkinet en hoopt op de rol van nummer twee, die momenteel van Lucas Pirard is. Pirard speelde vorig seizoen echter degelijke matchen wanneer hij werd opgeroepen, een kleine tien keer.

Lucas Pirard, Belmin Dizdarevic et Quentin Durka au travail avec Jean-François Gillet et Laurent Henkinet #Standard pic.twitter.com/535o8w4HYi — Loic Woos (@LoicWoos2) June 29, 2026

Noah Sy en Yanis Malamba, twee complementaire verdedigers

We gaan positie per positie, te beginnen achterin. Twee jonge talenten van SL16 FC zijn opgeroepen door Vincent Euvrard en zijn staff: Noah Sy (19) en Yanis Malamba (17).





Sy is een polyvalente verdediger die in zijn jeugd op verschillende posities uitkwam, maar vooral opvalt als centrale verdediger. Malamba is eerder een flankverdediger: Belgisch jeugdinternational bij de U17, en bovendien in staat om ook wat hoger op het veld te spelen.

Malamba is een belangrijke pion bij de U18 van Standard, vorig seizoen tweede in de competitie achter Genk. Hij heeft nog niet gedebuteerd in Eerste nationale, iets wat dit seizoen wel de bedoeling is. Noah Sy speelde er twintig matchen en zou er ook nog enkele afwerken. Hij zat bij de eerste ploeg voor het allereerst op de bank bij de 1-2 nederlaag tegen Antwerp op speeldag vier van de Europe Play-Offs.

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Charli Spoden hoopt eindelijk op een echte kans

Op het middenveld zitten we opnieuw met twee talenten, maar in een heel andere situatie. Eerst Charli Spoden (18), die eigenlijk zelfs niet meer in dit lijstje thuishoort omdat hij volgens de clubleiding inmiddels volledig deel uitmaakt van de A-kern. Hij zat al vaak op de bank in officiële matchen, maar staat nog altijd maar op één optreden bij de eerste ploeg: de laatste 23 minuten van de 3-0 nederlaag bij Club Brugge begin februari, een week voor de bekendmaking dat hij zijn contract verlengde tot 30 juni 2029.

De speler uit Malmedy kreeg nog niet echt zijn kans bij de A-ploeg, maar dat zou volgend seizoen wel meer kunnen gebeuren. Vorig jaar speelde hij alvast een belangrijke rol in de play-downs met SL16 FC. Bij ploegmaat Jordi Makiese (17) ligt het anders: hij maakte pas iets meer dan zes maanden geleden de overstap naar de U23 van de Rouches.

Makiese is ook Belgisch U17-international. Hij draaide mee in het sterke seizoen van de U18 van Standard, zette daarna stappen bij de U23 en speelde er een kleine tien matchen, waaronder de laatste vijf. Volgend seizoen zou hij daar nog belangrijker moeten worden. Hij zat bij de eerste ploeg voor het eerst op de bank bij de 0-0 tegen Genk op speeldag acht van de Europe Play-Offs.

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Één doelman, twee verdedigers, twee middenvelders... en ook twee aanvallers werden door de staff opgeroepen. Vooraan zitten Onésime Kalonji (17) en René Mitongo (18) opnieuw in een verschillende situatie. Mitongo geldt als een toptalent uit de opleiding: hij is U19-international, speelde in maart onder meer drie matchen op het EK en scoorde er ook één keer. Vorige zomer verlengde hij zijn contract tot 2028 met het oog op zijn doorbraak bij de eerste ploeg.

Dat geldt ook voor René Mitongo

Die kwam er ook: de spits viel negen keer in (zes keer in de reguliere competitie, drie keer in de Europe Play-Offs), maar kwam in totaal slechts aan 155 speelminuten (gemiddeld 17 per invalbeurt). Daar zit wel een volledige helft bij die hij begin dit seizoen speelde onder Mircea Rednic, tijdens de afstraffing tegen Cercle Brugge. Zonder die 45 minuten zakt het gemiddelde naar 13 minuten per invalbeurt.

Ook al scoorde hij nog niet bij de eerste ploeg: zijn goals bij de Jonge Duivels en met SL16 FC maakten van hem een gegeerd profiel. Zo had Almeria in januari een bod uitgebracht van twee tot drie miljoen euro. Standard weigerde, want de club ziet René Mitongo als een cruciale speler. Logischerwijs zou hij volgend seizoen dus meer minuten moeten maken.

Onésime Kalonji wordt eerder gezien als een winger, al kan hij op alle drie de aanvallende posities uit de voeten. Vorig seizoen kwam hij wel al 27 keer in actie met SL16 FC, waarvan 14 keer als titularis, en hij maakte drie goals. Hij is nog erg jong en lijkt eerst nog een seizoen in Eerste nationale af te werken voor hij van de eerste ploeg mag proeven. Voor een officiële selectie werd hij tot dusver nog niet opgeroepen.