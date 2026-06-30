Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku

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Jeremy Doku is nog niet echt op dreef op dit toernooi, dat is onmiskenbaar. Rudi Garcia kwam terug op de situatie van zijn "X-factor".

De Rode Duivels hebben zich met verve geplaatst voor de zestiende finales van het WK en zelfs de koppositie in hun poule veroverd... maar dat was niet met de hulp van Jeremy Doku. De flankaanvaller van Manchester City kende een heel lastige groepsfase, verstoord door de geboorte van zijn kind en door ademhalingsproblemen.

"Mentaal gaat het uitstekend met Jeremy. Hij is in de wolken sinds hij papa is, voor zijn vrouw is alles heel goed verlopen. Dat is niet het probleem", steekt Garcia van wal, die meteen ook heel duidelijk is: "Het feit is dat we deze hele poulefase zonder Jeremy Doku hebben afgewerkt. En dat terwijl hij 2 van onze 3 matchen heeft gespeeld", aldus de bondscoach. Een onverbiddelijke vaststelling.

Jeremy Doku is "voor 1000%" bij de Duivels

"Het probleem met een speler die in bloedvorm is – en Jeremy was ongenaakbaar bij Manchester City en in de voorbereiding – is dat je vaak net dan tegen iets aanloopt. En dat is wat Jeremy is overkomen", betreurt Rudi Garcia. "Als hij medisch en fysiek niet meer op 100% zit, kan hij zijn team niet helpen. Ik denk dat dat is wat er tegen Egypte is gebeurd."

Doku Jérémy
© photonews

De bondscoach wil niets weten van de theorie dat Doku mentaal niet voor 100% aanwezig zou zijn op dit WK. "Hij is hier voor 1000%!", zegt Garcia. "Jeremy heeft enorm veel geluk gehad dat hij bij die geboorte kon zijn. Ik dacht dat hij de heen- en terugreis zou maken en de baby pas later zou zien."

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"Ik kon niet geloven dat hij bij de bevalling heeft kunnen zijn, het is een zegen. Uiteraard is het niet ideaal om die 11 uur reizen en 9 uur tijdsverschil heen en terug in enkele uren te doen, maar ik denk niet dat het hem heeft gehinderd."

Hopelijk krijgen we nu de "echte" Jerre terug te zien. "Jeremy is zeven dagen stilgevallen, dat is niet evident. Hij had wat tijd nodig, en dat hebben we gezien tegen Nieuw-Zeeland: het was moeilijk", erkent Rudi Garcia. We kunnen alleen maar hopen dat de kersverse papa het toernooi nu, tegen Senegal, eindelijk op gang trekt...

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