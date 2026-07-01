Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Seattle
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Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS
Foto: © Voetbalkrant.com

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Wie denkt dat een bezoek aan een baseballwedstrijd vooral een sportieve ervaring is, heeft nog nooit een bezoek aan zo'n stadion meegemaakt. We gingen kijken naar een MLB-wedstrijd in Seattle en keerden vooral terug met één conclusie: op heel wat vlakken lopen ze lichtjaren voor.

Niet noodzakelijk op vlak van sfeer, wel op vlak van comfort, technologie en beleving. We waren nieuwsgierig en gingen de match Seattle Mariners tegen LA Angels bekijken, een wedstrijd op het hoogste niveau in Amerika.

Binnen in enkele seconden

Het begint al aan de ingang. Geen ellenlange wachtrijen of stewards die elk ticket afzonderlijk controleren. Je scant gewoon zelf je ticket, wandelt door een poort met metaaldetectoren en staat amper enkele seconden later in het stadion.

Die efficiëntie trekt zich door in de volledige infrastructuur. Het stadion is ontworpen om tienduizenden supporters zo snel mogelijk binnen én buiten te krijgen. Brede wandelgangen, veel doorgangen en nergens het gevoel dat je in een mensenmassa vastzit. 

Geen wachtrijen aan de toog

Misschien nog indrukwekkender zijn de eet- en drankstandjes. In verschillende winkels neem je gewoon een drankje of hotdog uit het rek en wandel je weer buiten. Geen kassier, geen scanner, geen wachtrij. Camera's en sensoren registreren automatisch wat je meeneemt en het bedrag wordt rechtstreeks van je kredietkaart afgehouden.

Voor Europese voetbalfans, die tijdens de rust vaak tien minuten in de rij staan voor een drankje, voelt dat bijna futuristisch aan.

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Comfort boven alles

Ook op de tribunes is over elk detail nagedacht. De zitjes zijn opvallend ruim, er is voldoende beenruimte en elke stoel beschikt over een ingebouwde bekerhouder. Een klein detail misschien, maar wel eentje dat een avond in het stadion veel aangenamer maakt.

Daarnaast hangen overal gigantische videoschermen waarop niet alleen de wedstrijd live gevolgd kan worden, maar ook herhalingen, statistieken en zelfs de beslissingen van de scheidsrechters onmiddellijk worden uitgelegd. Niemand hoeft zich af te vragen waarom een beslissing genomen werd.

Honden op het veld

Maar minstens even opvallend was wat zich naast de wedstrijd afspeelde. Toevallig was het dinsdag Bark in the Park Day. Supporters mochten hun hond gewoon meenemen naar het stadion. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, mochten baasjes en viervoeters na afloop ook samen een ereronde lopen op het speelveld.

seattle mariners
© Voetbalkrant.com

Het leverde een surrealistisch beeld op: tientallen honden die over het gras van een MLB-stadion dartelden, terwijl duizenden fans lachend foto's maakten. In een Europees voetbalstadion zou zoiets nauwelijks denkbaar zijn.

Vier vissen die een sprint trekken

Ook de randanimatie stopt werkelijk nooit. Tussen twee innings door verschenen plots vier mensen in gigantische vissenpakken op het veld voor een loopwedstrijd. Het publiek ging volledig mee in het spektakel en moedigde zijn favoriete vis enthousiast aan alsof het om een finale van de Olympische Spelen ging.

Het klinkt absurd, maar precies dat soort luchtige entertainment houdt het publiek voortdurend bezig.

Een totaal andere sportcultuur

Opvallend was ook de sfeer tijdens de wedstrijd zelf. Wie een kolkend voetbalstadion verwacht, komt bedrogen uit. Buiten een homerun of een oproep op de videoschermen om lawaai te maken, bleef het verrassend stil. Er werd veel gepraat, gegeten en gewandeld. Supporters stonden voortdurend op om iets te drinken of te eten te halen. Niemand keek daar vreemd van op.

seattle mariners
© Voetbalkrant.com

En misschien is dat wel het grootste verschil met Europa. Hier draait een sportwedstrijd niet alleen om de negen innings op het veld, maar om een volledige avond uit.

Op het vlak van passie en vocale steun blijft Europa wellicht onovertroffen. Maar wat stadioncomfort, innovatie en fanbeleving betreft, kunnen heel wat Europese clubs nog een stevige les leren van een doordeweekse baseballavond in Seattle.

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