Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld

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Noorwegen heeft de achtste finales van het Wereldkampioenschap weten te bereiken. Een laat doelpunt van Erling Haaland heeft het verschil gemaakt. Het had in de match tegen Ivoorkust nochtans nog helemaal anders kunnen verlopen.