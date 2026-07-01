Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld
Foto: © photonews

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Noorwegen heeft de achtste finales van het Wereldkampioenschap weten te bereiken. Een laat doelpunt van Erling Haaland heeft het verschil gemaakt. Het had in de match tegen Ivoorkust nochtans nog helemaal anders kunnen verlopen.

Aernout Van Lindt

Mexico - Ecuador uitgesteld

De wedstrijd tussen thuisland Mexico en Ecuador is door het stormweer uitgesteld; De match zou normaal gezien moeten beginnen om drie uur, maar dat is door het slechte weer (al minstens) vier uur 's nachts Belgische tijd geworden.

 

Aernout Van Lindt

Frankrijk maakt indruk tegen Zweden

Frankrijk heeft zijn zestiende finale van Zweden gewonnen met sprekend gemak. Bij momenten deden ook de Zweden wel eens wat terug via Isak en co, maar gemiddeld genomen was het al Frankrijk wat de klok sloeg. Een goede doelman Zetterstrom voorkwam nog meermaals erger.

Vlak voor rust was het Mbappé die met een knap schot na een ingestudeerde corner knap de 1-0 tegen het bord wist te drukken, terwijl hij later in de wedstrijd nog een keertje randje buitenspel de eindcijfers op 3-0 bracht. Tussendoor wist ook Barcola op aangeven van een gemeten pass van Olise de netten bol te zetten. Frankrijk maakt zo indruk en zit bij de laatste zestien.

Noorwegen heeft de achtste finales van het Wereldkampioenschap weten te bereiken. Een laat doelpunt van Erling Haaland heeft het verschil gemaakt. Het had in de match tegen Ivoorkust nochtans nog helemaal anders kunnen verlopen.

Toegegeven? We waren ook voor de wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust al aan het rekening houden met verlengingen. Zeker nadat Diallo voor de gelijkmaker wist te zorgen namens Ivoorkust tegen Noorwegen een kwartier voor tijd. De invaller had op die manier mooie dingen laten zien voor het Afrikaanse land en ze ook opnieuw hoop gegeven.

Want het was niet dat Ivoorkust tot dan mooie dingen had laten zien, want buiten de prachtige 1-1 na een mooie collectieve actie was Ivoorkust eigenlijk onmondig. En voor Noorwegen was het tot dan allemaal onder controle - zij leken op weg naar een makkelijke roeioverwinning richting de volgende ronde.  

Heerlijke treffers van Nusa en Diallo

"Ik denk niet dat we binnen vijftien jaar misschien ons nog Nusa gaan herinneren", aldus Imke Courtois in de studio van Sporza Live. Zijn doelpunt mocht er nochtans meer dan zijn. De ex-Bruggeling van RB Leipzig liet met zijn kwieke dribbels meermaals zien waarom hij meer dan twintig miljoen euro waard is. En zijn vroeg doelpunt mocht er ook meer dan zijn, goed voor de 1-0.

Daarna had Noorwegen meer kansen om de 2-0 te maken dan Ivoorkust om de gelijkmaker te maken, al kwam die er dus wel. En daarna ging de rem er op, zodat beide landen zich konden gaan opmaken voor de verlengingen. Of toch niet? Noorwegen deed het op zijn Noors. Vijf minuten voor tijd was het wie anders dan Erling Haaland die alsnog voor de overwinning zorgde.

Haaland maakt het verschil met zestigste interlanddoelpunt

De spits raakte de voorzet vanop rechts niet helemaal goed, maar voor Haaland was het wel al meteen zijn vijfde doelpunt van het toernooi. Daardoor mogen de Noren meteen naar de achtste finales op het WK. Daarin wacht in New York grootmacht Brazilië. Voor de volledigheid: Haaland zit aan 60 goals in 53 interlands bij Noorwegen.

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 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 18:00 DR Congo DR Congo
België België 22:00 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

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