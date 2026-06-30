Interview Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker"
Foto: © photonews
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Twee dagen voor België-Senegal stond Rudi Garcia de Belgische pers te woord. Hij blikte vooruit op die komende zestiende finale. En ook hij waarschuwde voor de sterkte van Senegal. Zij klopten toch Marokko in de finale van de Africa Cup (officieus dan). Dat Marokko kegelde Nederland uit het WK...

Voor de bondscoach van de Rode Duivels is het heel duidelijk: Senegal was de slechtst mogelijke loting. "Ja, het was eerlijk gezegd de moeilijkste tegenstander die we konden treffen bij de beste derdes. Ook al zijn ze vreemd genoeg als achtste geëindigd van de acht beste derdes", steekt Rudi Garcia van wal.

"Dat is trouwens iets wat ik wil benadrukken. Alle ploegen die één punt nodig hadden om zich te kwalificeren, hebben onderling gelijkgespeeld. Ik zeg niet dat het afgesproken was, maar het is een feit: de FIFA zou daar aandacht voor moeten hebben."

De Lions de la Teranga dreigden bijna slachtoffer te worden van dat systeem, maar deden uiteindelijk wat ze moesten doen. "Het is de beste ploeg van de beste derdes, omdat ze in de sterkste groep zaten met Frankrijk en Noorwegen", vindt Garcia. "Het voordeel is dat we deze ploeg van Senegal goed kennen."

Rudi Garcia kent Pape Thiaw goed

"Ik ken vooral hun bondscoach bijzonder goed", gaat Garcia verder. "In die tijd maakte ik bij Saint-Étienne deel uit van de staf van Robert Nouzaret, aan wie ik mijn groeten doe. We hadden problemen in de aanval en ik had bij onze jongeren een kwalitatieve spits opgemerkt: Pape Thiaw. Hij was heel sterk op training en dat heeft zijn profcarrière gelanceerd."

Garcia heeft dus mee de basis gelegd van de carrière van de Senegalese bondscoach. "In december, bij de loting van het WK, kwam hij mij omhelzen en zeggen dat ik veel voor zijn carrière betekend had. Ik herinnerde het me amper", geeft hij toe. "Ik ken ook Gana Gueye heel goed, met wie ik met Lille de dubbel heb gewonnen. En de anderen kennen we door de sterke band tussen Senegalezen en Fransen. Dat maakt het makkelijker om hen te analyseren dan eender welke andere ploeg."

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De bondscoach wil Senegal echter niet vergelijken met België, ook al zijn hun parcours (een moeilijke start van het toernooi en een sterke laatste wedstrijd) gelijkaardig. "Je kan twee gelijke spelen en twee nederlagen niet vergelijken, en ook een 5-0-zege tegen een Irak met tien man niet met een 1-5-zege tegen een Nieuw-Zeeland met elf", besluit Garcia.

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