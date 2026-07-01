Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp
Foto: © photonews
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Antwerp krijgt voorlopig wat ademruimte in het dossier rond de lening van Paul Gheysens. Volgens HLN heeft Fasanara uitstel van betaling toegestaan, maar de onzekerheid blijft groot. Ook sportief begint de situatie op de Bosuil steeds zwaarder te wegen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Antwerp voorlopig wat extra tijd gekregen in een bijzonder belangrijk financieel dossier. Eigenaar Paul Gheysens moest uiterlijk op 30 juni een lening aan hefboomfonds Fasanara terugbetalen, maar zou uitstel van betaling hebben gekregen.

Gheysens krijgt uitstel van betaling

Die lening hing al een tijdje als een donkere wolk boven de Bosuil. Als Gheysens niet tijdig kon betalen, dreigde Fasanara de controle over Antwerp in handen te krijgen. Dat scenario lijkt voorlopig afgewend, al is de toekomst van de club daarmee nog lang niet duidelijk.

Volgens HLN kan het uitstel erop wijzen dat Fasanara gelooft dat er op korte termijn een oplossing komt. Die zou kunnen liggen in de verkoop van een deel van de aandelen, of zelfs in een volledige overname. Er wordt nog onderhandeld met verschillende partijen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar buitenlandse interesse en een consortium rond Wouter Vandenhaute.

Sportieve werking blijft geblokkeerd

De onzekerheid heeft ondertussen ook grote sportieve gevolgen. Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer. De trainingen worden voorlopig geleid door Faris Haroun. Zolang er geen duidelijkheid is over wie de club straks controleert, zou er ook niet concreet met trainers worden onderhandeld.

CEO Sven Jaecques is sinds 30 juni officieel ook einde contract. Als de groep rond Vandenhaute de club zou overnemen, is het volgens HLN wel de bedoeling dat hij aan boord blijft.

Voor Antwerp dringt de tijd. Met enkele ervaren Belgen nog in de kern is er wel een basis, maar de club heeft dringend duidelijkheid nodig om opnieuw aan een competitieve ploeg te bouwen.

Bovendien loopt Antwerp sportief steeds meer achter op de concurrentie. Terwijl andere clubs hun voorbereiding volop opstarten, blijft het op de Bosuil wachten op beslissingen naast het veld. Pas daarna kunnen de transferdossiers en trainerskwestie echt in een stroomversnelling komen.

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