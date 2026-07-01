Mexico heeft geen problemen met Ecuador, Club Brugge-verdediger moet vroeg naar de kant

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mexico heeft geen problemen met Ecuador, Club Brugge-verdediger moet vroeg naar de kant
Foto: © photonews

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Mexico heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de volgende ronde van het WK. Door een zware storm begon de wedstrijd tegen Ecuador een uur later dan gepland, maar eenmaal de bal rolde liet het gastland geen twijfel bestaan over wie de sterkste ploeg was.

Storm zorgt voor uur vertraging

Nadat Noorwegen het haalde van Ivoorkust en Frankrijk Zweden had uitgeschakeld, nam Mexico het op tegen Ecuador. Mét vertraging, aangezien er een stevige storm woedde in de Mexicaanse hoofdstad waar de wedstrijd doorging.

Na een uur wachten was het tijd voor het spektakel op het veld. Het gastland begon meteen sterk aan de wedstrijd. Mexico speelde al snel een aantal prima kansen bij elkaar. Na een dik kwartier spelen kon Ecuador een keer tegenprikken: John Yeboah deed het doelhout trillen.

Mexico slaat voor rust twee keer toe

Maar daarna was het een eerste keer raak voor Mexico. Julian Quiñones zette zijn land op voorsprong met een spectaculaire knal. Op het halfuur gingen de Mexicanen met succes voor nummer twee: Raul Jimenez deed de netten opnieuw trillen met een knal.

Na de pauze was er slecht nieuws voor Joel Ordoñez. De verdediger van Club Brugge werd gewisseld en bleef in de kleedkamer. Of het om een puur tactische beslissing of een blessure gaat, is niet geweten. Ook voormalig Genk-speler Angelo Preciado kwam naar de kant. In zijn plaats kwam huidig Genk-speler Yaimar Medina.

Op het uur mocht ook Union-aanvaller Kevin Rodriguez invallen. Hij deed het goed, maar kon niet voor het verschil zorgen. De wedstrijd bloedde wat dood en het bleef bij 2-0, waardoor Mexico gewoon doorstoot naar de volgende ronde.

Ecuador eindigt met tien, Mexico wacht op volgende tegenstander

Ook dit nog: Ecuador sloot de wedstrijd met tien man af nadat Piero Hincapié rood pakte. De reden? Hij zei iets met de hand voor de mond, wat volgens FIFA niet mag. 

In de volgende ronde wacht voor Mexico opnieuw een stevige opdracht. De Mexicanen nemen het op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en DR Congo, dat straks wordt afgewerkt. Pas daarna zal duidelijk worden welke tegenstander het gastland treft in de strijd om een plaats in de kwartfinales.

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