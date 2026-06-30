Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Noah Adedeji-Sternberg lijkt nog een poosje voor transferamusement te gaan zorgen. Club Brugge wil de flankaanvaller dolgraag binnenhalen en is bereid daar diep voor in de buidel te tasten. Genk denkt daar uiteraard anders over en plakt een nog steviger prijskaartje op zijn goudhaantje.

Maar wat maakt de 21-jarige Belg zo interessant? En waarom slaagde hij er ondanks zijn enorme potentieel nog niet in om een onbetwiste basisspeler te worden bij Racing Genk?

Explosiviteit die zelden voorkomt

Bij Club Brugge zien ze in Adedeji-Sternberg veel meer dan een klassieke buitenspeler. Hij beschikt over een uitzonderlijke eerste metersnelheid, is bijzonder explosief en durft voortdurend zijn rechtstreekse tegenstander op te zoeken. Dat type speler is vandaag schaars.

Daar komt nog bij dat hij op beide flanken uit de voeten kan en ook centraal achter de spits kan spelen. Zijn profiel past perfect in het intensieve omschakelingsvoetbal waar Club Brugge de voorbije jaren zo succesvol mee was. Technisch is hij meer dan bovengemiddeld.

Op jonge leeftijd legde hij bovendien al een opvallend parcours af. Via de jeugdopleidingen van Antwerp, Moeskroen, Rot-Weiß Oberhausen en Borussia Mönchengladbach belandde hij uiteindelijk bij Genk. Eerst maakte hij indruk bij Jong Genk, waarna hij vrij snel de overstap naar de A-kern wist af te dwingen.

Waarom hij geen vaste basisspeler werd

Toch bleef een echte doorbraak voorlopig uit. Dat heeft minder met zijn talent te maken dan met de omstandigheden. Bij Genk moest hij concurreren met heel wat offensieve spelers en werd hij vaak gebruikt als ideale invaller. Met zijn snelheid en dribbelkracht kon hij in het laatste halfuur vermoeide verdedigers pijn doen, waardoor hij regelmatig als 'gamechanger' werd ingezet.

Lees ook... Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

Daarnaast kende hij ook een vervelende spierblessure die zijn ritme enkele maanden brak. Voor een jonge flankspeler is net die continuïteit cruciaal om zijn ontwikkeling verder te zetten. Zijn statistieken ogen daardoor misschien niet spectaculair, maar intern wordt vooral gekeken naar zijn potentieel en zijn specifieke kwaliteiten.

Plafond ligt veel hoger

Dat is precies waarom Club Brugge overtuigd blijft. Binnen Jan Breydel leeft de overtuiging dat Adedeji-Sternberg nog lang niet aan zijn plafond zit. Zijn versnelling, individuele actie, onvoorspelbaarheid en lef zijn eigenschappen die je nauwelijks kunt aanleren. De afwerking, de juiste keuzes en het tactische inzicht ontwikkelen zich vaak pas met ervaring, vertrouwen en speelminuten.

Bovendien past hij perfect binnen het transfermodel van Club Brugge: jonge spelers aantrekken, beter maken en enkele jaren later voor een veelvoud van de aankoopprijs verkopen.

Genk beseft dat uiteraard ook. Daarom willen de Limburgers hun talent niet zomaar aan een rechtstreekse concurrent kwijt en houden ze voorlopig het been stijf. Naar verluidt willen ze een nog nooit geziene transfersom tussen Belgische clubs onderling. Een prijs die we blauw-zwart niet op tafel zien leggen. 

Of Club Brugge verder zal doorduwen, zal de komende weken moeten blijken. Eén ding staat wel vast: Adedeji-Sternberg is veel meer dan de statistieken van het afgelopen seizoen doen vermoeden. Net daarom zijn de Bruggelingen ervan overtuigd dat hij kan uitgroeien tot één van de absolute smaakmakers van de Jupiler Pro League.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Noah Adedeji-Sternberg

Meer nieuws

Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

13:00
📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

14:00
'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

13:30
1
OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

12:40
Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

11:36
3
WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

12:58
DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

12:20
1
Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

21:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Parker - Mofokeng

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Parker - Mofokeng

10:58
'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

10:58
3
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

11:45
2
Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

10:15
3
Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

09:32
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal Interview

"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

09:00
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

08:55
2
Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

08:20
2
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

08:00
2
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

07:50
11
Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

07:20
2
'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

07:00
Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

20:00
Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

06:00
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België Analyse

Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België

06:30
1
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

23:26
Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

23:00
6
Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

22:00
1
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

19:40
Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

22:30
De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

20:40
🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

16:30
Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

20:20
Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

19:20
Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

01:52
4
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

18:40
4
Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

19:00
1
Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen Geert66 Geert66 over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' malinezer malinezer over 'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse' RememberLierse RememberLierse over Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK Star.CSR Star.CSR over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil LordJozef LordJozef over Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken" Stigo12 Stigo12 over Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal" Stigo12 Stigo12 over Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku CringeMedia CringeMedia over Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen Kompany_GOAT Kompany_GOAT over DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved