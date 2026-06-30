Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

Noah Adedeji-Sternberg lijkt nog een poosje voor transferamusement te gaan zorgen. Club Brugge wil de flankaanvaller dolgraag binnenhalen en is bereid daar diep voor in de buidel te tasten. Genk denkt daar uiteraard anders over en plakt een nog steviger prijskaartje op zijn goudhaantje.

Maar wat maakt de 21-jarige Belg zo interessant? En waarom slaagde hij er ondanks zijn enorme potentieel nog niet in om een onbetwiste basisspeler te worden bij Racing Genk?

Explosiviteit die zelden voorkomt

Bij Club Brugge zien ze in Adedeji-Sternberg veel meer dan een klassieke buitenspeler. Hij beschikt over een uitzonderlijke eerste metersnelheid, is bijzonder explosief en durft voortdurend zijn rechtstreekse tegenstander op te zoeken. Dat type speler is vandaag schaars.

Daar komt nog bij dat hij op beide flanken uit de voeten kan en ook centraal achter de spits kan spelen. Zijn profiel past perfect in het intensieve omschakelingsvoetbal waar Club Brugge de voorbije jaren zo succesvol mee was. Technisch is hij meer dan bovengemiddeld.

Op jonge leeftijd legde hij bovendien al een opvallend parcours af. Via de jeugdopleidingen van Antwerp, Moeskroen, Rot-Weiß Oberhausen en Borussia Mönchengladbach belandde hij uiteindelijk bij Genk. Eerst maakte hij indruk bij Jong Genk, waarna hij vrij snel de overstap naar de A-kern wist af te dwingen.

Waarom hij geen vaste basisspeler werd

Toch bleef een echte doorbraak voorlopig uit. Dat heeft minder met zijn talent te maken dan met de omstandigheden. Bij Genk moest hij concurreren met heel wat offensieve spelers en werd hij vaak gebruikt als ideale invaller. Met zijn snelheid en dribbelkracht kon hij in het laatste halfuur vermoeide verdedigers pijn doen, waardoor hij regelmatig als 'gamechanger' werd ingezet.



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Daarnaast kende hij ook een vervelende spierblessure die zijn ritme enkele maanden brak. Voor een jonge flankspeler is net die continuïteit cruciaal om zijn ontwikkeling verder te zetten. Zijn statistieken ogen daardoor misschien niet spectaculair, maar intern wordt vooral gekeken naar zijn potentieel en zijn specifieke kwaliteiten.

Plafond ligt veel hoger

Dat is precies waarom Club Brugge overtuigd blijft. Binnen Jan Breydel leeft de overtuiging dat Adedeji-Sternberg nog lang niet aan zijn plafond zit. Zijn versnelling, individuele actie, onvoorspelbaarheid en lef zijn eigenschappen die je nauwelijks kunt aanleren. De afwerking, de juiste keuzes en het tactische inzicht ontwikkelen zich vaak pas met ervaring, vertrouwen en speelminuten.

Bovendien past hij perfect binnen het transfermodel van Club Brugge: jonge spelers aantrekken, beter maken en enkele jaren later voor een veelvoud van de aankoopprijs verkopen.

Genk beseft dat uiteraard ook. Daarom willen de Limburgers hun talent niet zomaar aan een rechtstreekse concurrent kwijt en houden ze voorlopig het been stijf. Naar verluidt willen ze een nog nooit geziene transfersom tussen Belgische clubs onderling. Een prijs die we blauw-zwart niet op tafel zien leggen.

Of Club Brugge verder zal doorduwen, zal de komende weken moeten blijken. Eén ding staat wel vast: Adedeji-Sternberg is veel meer dan de statistieken van het afgelopen seizoen doen vermoeden. Net daarom zijn de Bruggelingen ervan overtuigd dat hij kan uitgroeien tot één van de absolute smaakmakers van de Jupiler Pro League.