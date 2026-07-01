Dit is onze verwachte basiself van de Rode Duivels tegen Senegal

De Rode Duivels spelen vanavond - 13u Seattle-time - tegen één van de meest fysieke en snelle tegenstanders die er in het toernooi zitten. Het zal dus kwestie zijn dat iedereen op zijn topniveau speelt om een achtste finale te bereiken. Maar met wie gaat bondscoach Rudi Garcia dat doen?

De bondscoach liet alvast weten dat het even belangrijk is wie de match eindigt als wie de match begint. Garcia gebruikte in alle drie de groepsmatchen zijn vijf wissels. "Romelu was belangrijk in de eerste en in de derde, net als Saelemaekers", aldus Garcia.

Veel wijzigingen verwachten we dan ook niet in de basis bij de Duivels. Nathan Ngoy is er weer bij, maar Arthur Theate deed het goed tegen Nieuw-Zeeland. Wij zouden hem dan ook laten staan. Brandon Mechele is een zekerheid geworden.

Twijfel over Vanaken?

Op de wingbacks zijn Castagne en De Cuyper ook zeker van hun plaats. Waar de laatste dagen nog aan getwijfeld werd, is een basisplaats voor Hans Vanaken of Amadou Onana. Die laatste zou meer lengte en kracht bijbrengen, maar Vanaken brengt meer voetballend vermogen en heeft een natuurlijke klik met De Bruyne. Ook daar geen reden om te wijzigen dus.

Als Rudi Garcia zich laat verleiden om Onana te zetten en het loopt verkeerd af, zal hij in ieder geval afgemaakt worden door alles en iedereen. Kapitein Tielemans zal dan weer als verdedigende middenvelder zijn werk hebben om de stevige Senegalezen af te stoppen.

Lukaku blijft supersub

Vooraan is het ook duidelijk: Doku, Trossard en De Ketelaere. Romelu Lukaku wordt invaller in het laatste deel van de match als CDK de verdedigers al wat uitgeput heeft. "Romelu is geen 100 procent, maar nadat Charles een uur tegen hen gespeeld heeft, zijn de verdedigers ook maar 70 procent meer. En dan kan Romelu het verschil maken", zei Garcia daarover.



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Over de basiself hoeft er dus niet al te veel twijfel bestaan:

Courtois; Castagne-Mechele-Theate-De Cuyper; Tielemans-Vanaken-De Bruyne; Trossard-De Ketelaere-Doku