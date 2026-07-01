Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht?
Foto: © photonews

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Thomas Meunier is officieel een vrije speler. En dus kan hij na zijn avontuur bij LOSC Lille uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Antwerp en Anderlecht worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Is dat wel mogelijk?

Het is eigenlijk niet zo verrassend dat Thomas Meunier genoemd wordt voor een terugkeer naar België. Niet zo lang geleden liet de Rode Duivel (82 caps) al verstaan dat de deur op een kier staat voor Standard en Club Brugge. Tegelijk benadrukte hij dat ook andere clubs uit de Jupiler Pro League een optie zijn, zeker omdat hij zijn carrière zelf beheert en zijn contracten alleen onderhandelt.

Evenmin is het vreemd dat Royal Antwerp en RSC Anderlecht als mogelijke bestemmingen opduiken. Beide clubs zullen volgend seizoen waarschijnlijk met een erg jonge kern starten en kunnen dus wel wat ervaring gebruiken: iemand die de competitie kent en nog altijd op een hoog niveau kan presteren. Dat er hier en daar wat minpunten zijn, is logisch: de man uit Saint-Ode wordt, zoals iedereen, ook gewoon ouder.

Ex-Rode Duivels doen het doorgaans prima bij hun terugkeer naar België

Meunier wordt begin september 35 en zou dus nóg later in zijn carrière terugkeren dan iemand als Thorgan Hazard. Die kreeg in het begin al kritiek van sommige supporters en waarnemers, vooral omdat hij moeilijker de opeenvolgende inspanningen kon blijven herhalen. Meunier is nog steeds in goede conditie, maar heeft natuurlijk niet meer dezelfde motor als tien jaar geleden.

De komst van Thorgan Hazard was voor Anderlecht echter allesbehalve een mislukking. De (toekomstige) speler van RC Lens zat aan 21 goals en 21 assists in 98 wedstrijden, en droeg RSCA vorig seizoen met vijftien goals en tien assists over alle competities heen.

Meunier Thomas

Met de juiste nuance rond de positie van elke speler proberen RSCA en Antwerp nu iets gelijkaardigs te realiseren met Thomas Meunier: een ervaren speler die klaar is om wedstrijden na elkaar te spelen en wiens natuurlijke kwaliteit boven het niveau van de Jupiler Pro League uitsteekt. Een competitie die soms — en zelfs vaak — minder kwaliteit biedt dan men ons graag wil doen geloven.

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Thomas Meunier blijft een absolute meerwaarde voor de Jupiler Pro League

Meunier zou meteen de defensie versterken en de jonge spelers begeleiden, een beetje zoals Jan Vertonghen dat deed (al kampte die vaker met fysieke problemen) of natuurlijk Toby Alderweireld, die Antwerp zelfs de titelgoal bezorgde. Een terugkeer naar België kan dus een echte buitenkans zijn voor de club die hem binnenhaalt.

Al wezen supporters van beide clubs op sociale media meteen op zijn liefde voor Club Brugge en haalden ze zijn uitspraken daarover aan, net als zijn mindere prestaties bij de Rode Duivels, onder meer tegen Egypte. Maar opnieuw: een WK is de Pro League niet. In onze competitie blijft Thomas Meunier ruim voldoende een absolute topaanwinst.

6 reacties
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