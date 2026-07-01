DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

FC Porto heeft besloten om de optie in het contract van Jakub Kiwior te lichten. Het gewezen jeugdproduct van RSC Anderlecht werd door de Portugezen gehuurd van Arsenal en zal nu voor zeventien miljoen euro definitief de overstap van de Premier League naar Portugal maken.

"Jakub Kiwior heeft zich bij Porto aangesloten nadat de Portugese club de optie lichtte om zijn huurperiode om te zetten in een definitieve transfer. De 26-jarige verdediger speelde tweeënhalf jaar in Noord-Londen, nadat hij in januari 2023 overkwam van de Italiaanse club Spezia."

"Tijdens zijn periode bij ons kwam hij tot 68 wedstrijden, waarin hij zijn veelzijdigheid toonde en uitgroeide tot een zeer gewaardeerd lid van de selectie. Jakub won in 2023 de Community Shield, maar zijn meest opvallende optredens in het rood-wit waren wellicht de twee wedstrijden tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League in het seizoen 2024/25."

Arsenal hakt knoop door over Jakub Kiwior

"Hij begon zijn profcarrière bij het Slowaakse FK Železiarne Podbrezová, waarna hij de overstap maakte naar Žilina, eveneens in Slowakije. Vervolgens vertrok hij naar Spezia; daar speelde hij anderhalf jaar voordat hij naar het Emirates Stadium kwam. Afgelopen seizoen werd hij aanvankelijk verhuurd aan Porto."

"Hij speelde 42 wedstrijden in alle competities, waaronder 26 duels in het seizoen waarin de club de Primeira Liga won; ze incasseerden slechts 18 tegendoelpunten en veroverden de titel voor het eerst in vier jaar tijd. Jakub doorliep diverse jeugdelftallen van Polen en maakte in 2022 zijn debuut in het nationale A-elftal."

Jeugdproduct Anderlecht maakt furore in Portugal

"Inmiddels heeft hij 45 interlands op zijn naam staan. Iedereen bij Arsenal bedankt Jakub voor zijn bijdrage tijdens zijn tijd bij de club en wenst hem veel succes in de toekomst", aldus Arsenal in een persbericht op de webstek van The Gunners.

FC Porto heeft de Poolse international een contract tot 2030 aangeboden. Dat gaven ze een paar maanden geleden al aan, maar nu is alles dus officieel. Zijn marktwaarde op Transfermarkt is ondertussen liefst 27 miljoen euro, waardoor Porto eigenlijk nog een zaakje doet bij Arsenal. In 2016 kocht Anderlecht de speler bij GKS Tychy voor 13.000 euro. Hij kwam er via de U17 bij de RSCA Futures terecht, maar werd in 2019 alweer doorgestuurd richting Podbrezova. Via Zilina en Spezia kwam de doorbraak er toch, in 2023 werd hij gekocht door Arsenal.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Arsenal
Jakub Kiwior

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Meunier - Mofokeng - Biglia - Bassette

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Meunier - Mofokeng - Biglia - Bassette

14:40
Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht?

Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht?

14:40
6
Analisten laten er geen twijfel over bestaan: "Dat gaat het bepalen tegen Senegal"

Analisten laten er geen twijfel over bestaan: "Dat gaat het bepalen tegen Senegal"

16:00
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger vertrekken

15:00
DONE DEAL: Dender haalt jeugdproduct Anderlecht en Mechelen weg bij rechtstreekse concurrent

DONE DEAL: Dender haalt jeugdproduct Anderlecht en Mechelen weg bij rechtstreekse concurrent

13:30
Bocht van 180 graden: Standard neemt beslissing na incidenten tegen Charleroi

Bocht van 180 graden: Standard neemt beslissing na incidenten tegen Charleroi

14:00
Union mikt hoog en heeft akkoord rond WK-revelatie

Union mikt hoog en heeft akkoord rond WK-revelatie

14:20
3
LIVE: Duivels bereiden zich voor op Senegal: geen wijzigingen verwacht Live

LIVE: Duivels bereiden zich voor op Senegal: geen wijzigingen verwacht

12:45
Lucas Biglia heeft nieuwe club beet na vertrek bij Anderlecht

Lucas Biglia heeft nieuwe club beet na vertrek bij Anderlecht

12:30
Tot ongenoegen van de fans: KAA Gent neemt ingrijpend besluit

Tot ongenoegen van de fans: KAA Gent neemt ingrijpend besluit

13:00
WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland

WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland

12:55
Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp

Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp

11:55
7
Deur voor de toekomst staat wagenwijd open: zeven talenten krijgen hun kans bij Standard Analyse

Deur voor de toekomst staat wagenwijd open: zeven talenten krijgen hun kans bij Standard

11:50
2
Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen

Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen

09:50
4
Garcia ziet onverwacht voordeel voor Rode Duivels tegen Senegal

Garcia ziet onverwacht voordeel voor Rode Duivels tegen Senegal

11:30
'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem'

'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem'

10:20
9
Julien Duranville komt met groot nieuws bij Borussia Dortmund

Julien Duranville komt met groot nieuws bij Borussia Dortmund

11:00
1
Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS

Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS

10:00
2
Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland

Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland

09:11
2
Mexico heeft geen problemen met Ecuador, Club Brugge-verdediger moet vroeg naar de kant

Mexico heeft geen problemen met Ecuador, Club Brugge-verdediger moet vroeg naar de kant

08:03
1
LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK

LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK

08:00
KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg

KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg

07:00
4
"We hebben de spandoeken nog liggen": fans Anderlecht gaan los op Vandenhaute

"We hebben de spandoeken nog liggen": fans Anderlecht gaan los op Vandenhaute

22:30
1
Oppermachtig Frankrijk maakt indruk: Zweden kansloos naar huis

Oppermachtig Frankrijk maakt indruk: Zweden kansloos naar huis

07:23
2
Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde)

Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde)

05:14
21
Dit is onze verwachte basiself van de Rode Duivels tegen Senegal

Dit is onze verwachte basiself van de Rode Duivels tegen Senegal

06:00
4
WK-LIVE 30/6: Garcia en De Ketelaere spreken om 23u30: "Omstandigheden sowieso beter"

WK-LIVE 30/6: Garcia en De Ketelaere spreken om 23u30: "Omstandigheden sowieso beter"

23:54
Kiezen voor voetbal of een breker tegen Senegal? Waarom kan het niet ... allebei? Analyse

Kiezen voor voetbal of een breker tegen Senegal? Waarom kan het niet ... allebei?

23:00
1
Belgische profclub grijpt in en stuurt nog eens negen spelers weg

Belgische profclub grijpt in en stuurt nog eens negen spelers weg

22:00
Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku

Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku

21:30
1
Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld

Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld

03:12
DONE DEAL: Cercle Brugge slaat stevige inkomende slag bij Franse topclub

DONE DEAL: Cercle Brugge slaat stevige inkomende slag bij Franse topclub

20:30
Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker" Interview

Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker"

20:00
DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis

DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis

19:30
Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren Opinie

Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren

18:00
4
Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen" Interview

Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen"

19:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht? pief pief over 'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem' Jasperd Jasperd over DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op poestexas poestexas over Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde) Jasperd Jasperd over Union mikt hoog en heeft akkoord rond WK-revelatie Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil FCBalto FCBalto over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen FCBalto FCBalto over Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken" Eldonte Eldonte over Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland Soloria Soloria over Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved