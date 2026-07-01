DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op

FC Porto heeft besloten om de optie in het contract van Jakub Kiwior te lichten. Het gewezen jeugdproduct van RSC Anderlecht werd door de Portugezen gehuurd van Arsenal en zal nu voor zeventien miljoen euro definitief de overstap van de Premier League naar Portugal maken.

"Jakub Kiwior heeft zich bij Porto aangesloten nadat de Portugese club de optie lichtte om zijn huurperiode om te zetten in een definitieve transfer. De 26-jarige verdediger speelde tweeënhalf jaar in Noord-Londen, nadat hij in januari 2023 overkwam van de Italiaanse club Spezia."

"Tijdens zijn periode bij ons kwam hij tot 68 wedstrijden, waarin hij zijn veelzijdigheid toonde en uitgroeide tot een zeer gewaardeerd lid van de selectie. Jakub won in 2023 de Community Shield, maar zijn meest opvallende optredens in het rood-wit waren wellicht de twee wedstrijden tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League in het seizoen 2024/25."

Arsenal hakt knoop door over Jakub Kiwior

"Hij begon zijn profcarrière bij het Slowaakse FK Železiarne Podbrezová, waarna hij de overstap maakte naar Žilina, eveneens in Slowakije. Vervolgens vertrok hij naar Spezia; daar speelde hij anderhalf jaar voordat hij naar het Emirates Stadium kwam. Afgelopen seizoen werd hij aanvankelijk verhuurd aan Porto."

"Hij speelde 42 wedstrijden in alle competities, waaronder 26 duels in het seizoen waarin de club de Primeira Liga won; ze incasseerden slechts 18 tegendoelpunten en veroverden de titel voor het eerst in vier jaar tijd. Jakub doorliep diverse jeugdelftallen van Polen en maakte in 2022 zijn debuut in het nationale A-elftal."

Jeugdproduct Anderlecht maakt furore in Portugal

"Inmiddels heeft hij 45 interlands op zijn naam staan. Iedereen bij Arsenal bedankt Jakub voor zijn bijdrage tijdens zijn tijd bij de club en wenst hem veel succes in de toekomst", aldus Arsenal in een persbericht op de webstek van The Gunners.





FC Porto heeft de Poolse international een contract tot 2030 aangeboden. Dat gaven ze een paar maanden geleden al aan, maar nu is alles dus officieel. Zijn marktwaarde op Transfermarkt is ondertussen liefst 27 miljoen euro, waardoor Porto eigenlijk nog een zaakje doet bij Arsenal. In 2016 kocht Anderlecht de speler bij GKS Tychy voor 13.000 euro. Hij kwam er via de U17 bij de RSCA Futures terecht, maar werd in 2019 alweer doorgestuurd richting Podbrezova. Via Zilina en Spezia kwam de doorbraak er toch, in 2023 werd hij gekocht door Arsenal.