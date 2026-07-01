DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger vertrekken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger vertrekken
Foto: © photonews
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KAA Gent is ingrijpende beslissingen aan het nemen over zijn toekomst. Daarbij horen ook nieuwe spelers én vertrekkende spelers, al dan niet definitief. De knoop over Hatim Es-Saoubi is alvast doorgehakt. Hij gaat op huurbasis naar Griekenland.

"Hatim Es-Saoubi speelt het komende seizoen op huurbasis voor het Griekse Volos FC. De uitleenbeurt loopt tot het einde van het seizoen", opent KAA Gent een persbericht op de eigen webstek over het vertrek van zijn speler.

"De 25-jarige Marokkaanse verdediger maakte in de zomer van 2025 de overstap naar KAA Gent, maar kwam dit seizoen weinig aan spelen toe mede door blessureleed. Met het oog op maximale speelminuten wordt nu gekozen voor een uitleenbeurt aan Volos FC."

Hatim Es-Saoubi trekt van KAA Gent naar het Griekse Volos

"KAA Gent wenst Hatim veel succes in Griekenland!", zijn ze duidelijk bij KAA Gent. Na het nieuws over Tom Vandenbulcke is het al het tweede bommetje op de Gentse webstek op deze woensdag waar ook de Rode Duivels in actie zullen komen.

Volgens Transfermarkt heeft Hatim Es-Saoubi momenteel een marktwaarde van zo'n 800.000 euro. Hij ligt nog tot juni 2029 onder contract bij KAA Gent en dus geloven ze nog steeds in hem. Meer zelfs: een uitleenbeurt om hem meer tot spelen te doen komen kan net van groot belang zijn voor de Marokkaan.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten van Hatim Es-Saoubi bij KAA Gent?

Volgend seizoen dus geen nieuwe speelkansen voor Hatim Es-Saoubi bij Gent. In Griekenland moet de 25-jarige centrale verdediger proberen meer te spelen en zo ervaring op te doen. Bij de Buffalo's kreeg hij afgelopen seizoen 194 speelminuten in tien wedstrijden. 

In de play-offs kwam hij onder Rik De Mil tot één speelminuut. Veel te weinig voor de jongeling. En door de komst van Christian Burgess leek hij in de pikorde nog dieper naar onderen te schuiven, waardoor verandering van omgeving op zijn plaats kan zijn om sterker terug te keren naar de Arteveldestad.

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